Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles hat das Vorgehen Israels in Gaza als „echten Völkermord“ bezeichnet. „Wir können nicht ignorieren, was im Gazastreifen geschieht, sagte sie am Samstag in einem Interview mit dem Fernsehsender TVE. Auch die stellvertretende spanischen Ministerpräsidentin Yolanda Diaz an hatte vergangene Woche von einem Genozid gesprochen.

Die Kritik Israels an der Entscheidung Spaniens, Palästina als Staat anzuerkennen, wies Robles entschieden zurück. Dieser Schritt sei nicht gegen Israel oder Israelis gerichtet, sondern solle helfe, die „Gewalt in Gaza zu beenden“.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Doch auch dort sind sie israelischen Angriffen ausgesetzt. Zudem herrscht eine akute Hunger-Krise, die Hungertote fordert.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mindestens 35.903 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.