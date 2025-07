Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat nach dem achten türkisch-spanischen Gipfeltreffen in Madrid über Fortschritte in der bilateralen Zusammenarbeit berichtet. „Wir haben wichtige Entscheidungen getroffen, um unsere Zusammenarbeit auf der Grundlage einer umfassenden Partnerschaft zu vertiefen“, sagte Erdoğan am Samstag bei seinem Rückflug vom G7-Gipfel in Italien.

Erdoğan betonte die Bedeutung des türkischen Drohnenträgers TCG Anadolu als „Symbol der Verteidigungskooperation“. Er ist ein Projekt des türkischen Präsidiums der Verteidigungsindustrie und des Marinekommandos.

Besorgnis über zunehmenden Rassismus und Islamophobie in Europa

Erdoğan äußerte seine Besorgnis über eine Zunahme von Rassismus und Islamfeindlichkeit in Europa. „Die Europawahl hat unsere Besorgnis über rassistische und faschistische Strukturen bestätigt. Leider sehen Muslime und Migranten in Europa schwierigeren Zeiten entgegen“, so Erdoğan.

Er rief zu gemeinsamen Anstrengungen gegen Rassismus und Terrorismus auf und betonte die Notwendigkeit „realitätsnaher Maßnahmen“ seitens der EU. „Lasst uns gemeinsam und ohne Unterscheidung jede Form des Terrors bekämpfen.“

NATO-Verteidigungsbedarf und Eurofighter-Projekt

Was die Verteidigungsinteressen von Türkiye angehe, sagte Erdoğan, im Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez sei dieses Thema erörtert worden. So stehe eine mögliche Unterstützung Spaniens bei der Beschaffung von Trainingsflugzeugen und Eurofighter-Jets im Raum.

„Der Eurofighter ist für uns derzeit besonders wichtig. Hierbei hat Deutschland bereits eingelenkt“, so Erdoğan. Ankara vertraue darauf, dass der Rüstungsbedarf des Landes von den NATO-Partnern erfüllt werde. Sollte dies nicht gelingen, habe Türkiye alternative Pläne wie das in der Entwicklung befindliche Kampfflugzeug KAAN. „Unser KAAN hat bereits mit seinen Flügeln geschlagen.“

