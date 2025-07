Die Berliner Polizei ist gewaltsam gegen Dutzende Teilnehmer eine pro-palästinensischen Demo gegen Israels Gaza-Krieg vorgegangen. In der Nähe der U-Bahn-Station Gesundbrunnen wurden am Samstag mehrere Personen festgenommen. Die Organisatoren kündigten an, Anzeige gegen die Polizei zu erstatten.

Der Protestmarsch gegen Israels Vernichtungskrieg in Gaza verlief unter anderem durch die Müllerstraße in Wedding. Auf Transparenten und Plakaten waren Slogans wie „Waffenruhe jetzt“, „Israel hat mehr als 19.000 Frauen getötet“ oder „Das Leben der Palästinenser ist wichtig“.

Dutzende Teilnehmer skandierten zudem Parolen wie „Stoppt den Genozid in Gaza“ und „Terrorist Netanjahu“.

Mehr dazu:AA verurteilt Genehmigung neuer Siedlungen im Westjordanland