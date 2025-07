Wahlkampf in Österreich: FPÖ setzt auf Abschottungspolitik

Am 29. September wählt Österreich. Die FPÖ liegt in Umfragen vorn. Im Falle eines Wahlsiegs will die rechte Partei die Zuwanderung einschränken und die Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer forcieren.