Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Union und andere Parteien außer der AfD zur Unterstützung nach der Bundestagswahl aufgerufen. „Wir haben ein sehr klares Konzept und wir werben dafür, dass die demokratischen Parteien uns dabei unterstützen“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat der Deutschen Presse-Agentur nach einem Bürgergespräch in Cottbus. „Eins ist klar: Es darf keine Zusammenarbeit geben mit der AfD.“

Scholz antwortete damit auf die Frage, ob angesichts des harten Wahlkampfes auch gegen die Union noch Raum für eine Zusammenarbeit und ein mögliches Zusammengehen mit CDU und CSU nach der Wahl am 23. Februar ist. „Am besten fahren wir, wenn die SPD stärkste Partei wird, so wie beim letzten Mal, gerne auch so wie beim letzten Mal für die meisten unerwartet“, sagte er. „Das ist das, was unsere Zukunft in Deutschland am besten möglich machen kann.“ Trotz niedriger Umfragewerte für die SPD zeigte er sich zuversichtlich, das Steuer für die SPD noch herumreißen zu können.

Der SPD-Kanzlerkandidat wurde im Bürgergespräch gefragt, wie er auf den Plan von CDU-Chef Friedrich Merz reagiere, mehrere Gesetze der Ampel-Koalition nach einem möglichen Wahlsieg der Union zurückzudrehen. Er antwortete mit einem einfachen Rezept: „Ich trete an zur Bundestagswahl. Ich möchte wieder Bundeskanzler werden, und dann wird wieder alles gut.“