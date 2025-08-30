Die brasilianische Tochtergesellschaft des Autokonzerns Volkswagen will sich gegen ein Urteil wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 1970er und 80er Jahren juristisch wehren. Volkswagen do Brasil kündigte am Samstag an, gegen die von einem Gericht im brasilianischen Bundesstaat Para angeordneten Entschädigungszahlungen in Höhe von umgerechnet 26 Millionen Euro Berufung einzulegen.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben „seine Verteidigung vor höheren Gerichten fortsetzen, um Gerechtigkeit und Rechtssicherheit zu erreichen“. Der Konzern halte mit seiner 72-jährigen Tradition in Brasilien „konsequent an den Grundsätzen der Menschenwürde fest und hält sich strikt an alle geltenden Arbeitsgesetze und -vorschriften“, hieß es weiter.

Das brasilianische Arbeitsgericht hatte am Freitag in seinem Urteil erklärt, dass hunderte Arbeiter während der Militärdiktatur in Brasilien auf einer Farm im Besitz von Volkswagen in Schuldknechtschaft gehalten und während ihrer Arbeit von bewaffneten Wärtern überwacht worden seien. Die dem Konzern auferlegte Entschädigungszahlung ist die höchste jemals in Brasilien verhängte Strafe dieser Art.