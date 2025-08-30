Der ehemalige ukrainische Parlamentspräsident Andrij Parubij ist in der westlichen Stadt Lwiw erschossen worden. Ein zunächst nicht identifizierter Mann habe „mehrere Schüsse“ auf den Politiker abgefeuert und „tötete Andrij Parubij auf der Stelle“, erklärte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft am Samstag. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Tat als „schrecklichen Mord“ und versprach, „alle notwendigen Kräfte und Mittel“ für dessen Aufklärung bereitzustellen.

Nach Polizeiangaben erlag der 54-Jährige „noch am Tatort seinen Verletzungen“. Zu den Hintergründen, dem Täter und möglichen Motiven machten die Behörden bislang keine Angaben. Nach übereinstimmenden Medienberichten könnte der Schütze als Kurier verkleidet gewesen sein, mehrere Schüsse abgefeuert und auf einem Elektrofahrrad die Flucht ergriffen haben. Offizielle Stellen haben diese Informationen bisher nicht bestätigt.

Fotos des mutmaßlichen Tatorts, die in ukrainischen Medien veröffentlicht wurden, zeigten einen am Boden liegenden Mann mit blutüberströmtem Gesicht.

Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben eine Untersuchung wegen „vorsätzlichen Mordes an Andrij Parubij“ ein.