POLITIK
Klingbeil fordert „verlässliche Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine
Die Ukraine unterstützen, aber wie? Klingbeil reist nun persönlich in die Ukraine, um den anstehenden Prozess zu erörtern. Vorab äußert der Vizekanzler konkrete Bedingungen für einen Frieden.
Foto: Kay Nietfeld/dpa
25. August 2025

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) ist am Montag zu einem Besuch in Kiew eingetroffen, um über deutsche Beiträge zu einem möglichen Friedensprozess zu sprechen. „Ich suche in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler den Austausch, wie Deutschland die Ukraine bei einem möglichen Friedensprozess bestmöglich unterstützen kann“, erklärte Klingbeil nach seiner Ankunft in der ukrainischen Hauptstadt. Der SPD-Politiker forderte einen Waffenstillstand und „verlässliche Sicherheitsgarantien, die einen dauerhaften Frieden für die Ukraine gewährleisten“.

Es gehe um die ukrainische, „aber auch um die europäische Sicherheit“, erklärte Klingbeil weiter. „Es liegt nun an Russland, endlich ein ernsthaftes Interesse an einem gerechten Frieden zu zeigen.“ Russlands Präsident Wladimir Putin müsse den Krieg endlich beenden, fügte Klingbeil hinzu. 

Für die Bundesregierung sei klar, dass es keine Verhandlungen über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben könne. Klingbeil betonte zudem, dass sich die Ukraine „weiter auf Deutschland verlassen“ könne.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
