SOZ-Gipfel: Putin lobt Erdoğan für Friedensvermittlungen im Ukraine-Krieg
Türkiye spielt seit Beginn des Ukraine-Krieges eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Kiew und Moskau. Putin zeigt sich „zuversichtlich, dass die besondere Rolle von Türkiye in diesen Angelegenheiten weiterhin gefragt sein wird“.
Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin beim SOZ-Gipfel in China / AA
1. September 2025

Am Rande eines Gipfeltreffens in China ist der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan zusammengetroffen. Bei dem bilateralen Treffen am Montag in Tianjin lobte Putin die Vermittlungsbemühungen von Türkiye im Ukraine-Krieg. Er sei „zuversichtlich, dass die besondere Rolle von Türkiye in diesen Angelegenheiten weiterhin gefragt sein wird“, sagte Putin bei dem Treffen mit Erdoğan am Rande der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zuvor offiziell eröffnet. Der chinesische Präsident versammelte in Tianjin mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, darunter neben Putin, Modi und Erdogan auch Irans Präsidenten Massud Peseschkian.

Türkiye hatte sich seit Beginn des Ukraine-Krieges als Vermittler angeboten. Putin sagte nach dem jüngsten Treffen mit Erdoğan, dass die drei Runden direkter Gespräche mit der Ukraine in Istanbul einige Fortschritte auf humanitärer Ebene gebracht hätten. In den vergangenen Monaten trafen sich ukrainische und russische Unterhändler bereits zu drei Gesprächsrunden in Türkiye. 


QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
