Am Rande eines Gipfeltreffens in China ist der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan zusammengetroffen. Bei dem bilateralen Treffen am Montag in Tianjin lobte Putin die Vermittlungsbemühungen von Türkiye im Ukraine-Krieg. Er sei „zuversichtlich, dass die besondere Rolle von Türkiye in diesen Angelegenheiten weiterhin gefragt sein wird“, sagte Putin bei dem Treffen mit Erdoğan am Rande der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ).

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) zuvor offiziell eröffnet. Der chinesische Präsident versammelte in Tianjin mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, darunter neben Putin, Modi und Erdogan auch Irans Präsidenten Massud Peseschkian.