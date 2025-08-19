Am 19. August begeht die internationale Gemeinschaft den Welttag der humanitären Hilfe. Ein Datum, das auf den Anschlag auf das Canal Hotel in Bagdad im Jahr 2003 zurückgeht, bei dem 22 UN-Mitarbeitende, darunter Sérgio Vieira de Mello, getötet wurden. Fünf Jahre später erklärte die UN-Generalversammlung diesen Tag zum offiziellen Gedenktag für Helferinnen und Helfer, die unter Lebensgefahr in Krisengebieten arbeiten.

Doch was als Anerkennung gedacht war, hat heute einen bitteren Beigeschmack. Laut aidworkersecurity.org wurden allein im Jahr 2025 weltweit 245 Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer registriert. Dabei kamen 265 Menschen ums Leben, 115 wurden verletzt und 56 entführt. Diese nüchternen Zahlen zeigen, wie tödlich es inzwischen geworden ist, nur helfen zu wollen. Die UNO-Flüchtlingshilfe warnt zudem, dass die Gewalt nicht nur Einzelpersonen trifft, sondern die gesamte humanitäre Infrastruktur bedroht.

Die Welt ist heute Zeugin einer paradoxen Realität: Während 120 Millionen Menschen vertrieben wurden und mehr denn je auf Unterstützung angewiesen sind, werden jene, die helfen wollen, selbst zu Zielscheiben. Doch anstatt dass die internationale Politik diesem Skandal begegnet, verliert sie sich in Gipfeln, Machtpoker und zynischer Diplomatie. Humanitäre Hilfe, eigentlich ein universelles Menschenrecht, verkommt so zur leeren Geste.

Palästina: Symbol der gescheiterten Menschlichkeit

Nirgends wird diese Tragödie so deutlich wie in Palästina. Seit dem 7. Oktober 2023 herrscht in Gaza ein humanitärer Ausnahmezustand, der längst in eine Katastrophe übergegangen ist. Die Gesundheitsbehörden in Gaza sprechen von über 45.000 Toten infolge israelischer Luft- und Bodenoffensiven. Das Palästinensische Statistikbüro (PCBS) schätzt die Opferzahlen sogar auf 55.000, dazu mehr als 11.000 Vermisste. Gleichzeitig ist die Bevölkerung um rund 160.000 Menschen geschrumpft, weil etwa 100.000 Palästinenserinnen und Palästinenser zur Flucht gezwungen wurden.

Frauen und Kinder sind die größten Opfer dieser Gewalt. UN Women schätzte im Mai 2025, dass seit Kriegsbeginn mehr als 28.000 Frauen und Mädchen getötet wurden – statistisch bedeutet das, dass jede Stunde eine Frau oder ein Mädchen in Gaza ums Leben kam. Darunter waren tausende Mütter, deren Tod Kinder und Familien ins Chaos stürzte. Für die Weltgemeinschaft sind das Zahlen, für die Menschen in Gaza sind es unwiederbringliche Leben.

Die Lage für Helferinnen und Helfer ist nicht besser. Nach Angaben von UNRWA wurden seit Oktober 2023 408 humanitäre Mitarbeitende getötet, darunter mehr als 280 UNRWA-Beschäftigte. Gaza ist damit der gefährlichste Ort der Welt für humanitäre Helfer geworden. Internationale Hilfslieferungen scheitern am politischen Widerstand oder landen – im wahrsten Sinne – auf den Zelten verzweifelter Familien, die statt Hoffnung nur neue Gefahren erleben.

Es ist eine Schande für die Weltgemeinschaft, dass Hilfskorridore immer wieder blockiert, Konvois bombardiert und Helfer kriminalisiert werden. Der Welttag der humanitären Hilfe wirkt vor diesem Hintergrund wie blanker Hohn. Ein Tag des Gedenkens, an dem die realen Opfer von Politik und Machtspielen längst vergessen sind.