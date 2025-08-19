Es war ein Moment mit historischem Anstrich: Nach sechs Jahren ohne direkten Kontakt begrüßte US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Flughafen von Anchorage, Alaska. Der rote Teppich war ausgerollt, die Kameras liefen, und die Welt blickte gespannt auf dieses Wiedersehen. Der Ort war nicht zufällig gewählt: Bis 1867 gehörte Alaska zum Russischen Reich, ehe es von den USA gekauft wurde.

Im Vorfeld hatte Trump harte Töne angeschlagen. Sollte Russland sich einem Waffenstillstand verweigern, drohte er mit verschärften Sanktionen. Auch betonte er, dass er das Treffen sofort abbrechen werde, falls keine greifbaren Ergebnisse erzielt würden. Putin wiederum ließ über den Kreml verlautbaren, dass er nur unter klaren Bedingungen überhaupt anreisen würde.

Am Ende verlief das Treffen zwar ohne Skandal, doch die eigentliche Substanz bleibt unklar. Offiziell wurde kaum etwas bekanntgegeben. Aus Kreisen in Washington und Moskau hieß es lediglich, ein mögliches Dreierformat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei denkbar. Doch ob daraus mehr als diplomatische Planspiele erwachsen, ist völlig offen.

Deutschland zahlt den Preis, bleibt aber ohne Stimme

Während die Schlagzeilen sich auf Trump und Putin konzentrieren, wird ein Umstand in Europa immer deutlicher: Deutschland ist der wirtschaftlich am stärksten betroffene Staat dieses Krieges – und dennoch weder namentlich erwähnt noch institutionell eingebunden.

Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 hat die Bundesregierung Milliardenhilfen an die Ukraine geleistet, sowohl militärisch als auch finanziell. Zudem hat Deutschland mehr Geflüchtete aufgenommen als jedes andere EU-Land. Gleichzeitig trafen die Sanktionen gegen Russland die deutsche Volkswirtschaft besonders hart: Die Abhängigkeit von russischer Energie ließ die Gas- und Strompreise explodieren, was in der Industrie zu Produktionsstopps, Arbeitsplatzverlusten und einem spürbaren Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit führte.

Trotz dieser enormen Lasten spielt Deutschland im diplomatischen Prozess keine sichtbare Rolle. Während Washington und Moskau in Alaska die großen Linien absteckten, blieb Berlin außen vor – nicht einmal als stiller Beobachter. Diese Unsichtbarkeit führt zu einer wachsenden Debatte über den Zustand der deutschen Außenpolitik. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, weder in Brüssel noch international eine eigene Agenda durchzusetzen. Das Land, das wirtschaftlich und gesellschaftlich am meisten zahlt, scheint politisch irrelevant geworden zu sein.

Dass Deutschlands Stimme fehlt, ist auch Ausdruck einer größeren europäischen Krise. Die EU hat es bislang nicht geschafft, eine gemeinsame außenpolitische Linie zu etablieren. Frankreich und Deutschland, einst Motoren der Integration, wirken kraftlos. Die Folge: Europa ist zwar der Hauptträger der Kosten, aber nicht Mitgestalter der Lösungen.

Machtpolitik ohne Europa: Die neue Ordnung