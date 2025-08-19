Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden diplomatischen Krise zwischen Israel und Australien hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu seinen australischen Kollegen Anthony Albanese ungewöhnlich scharf angegriffen. „Die Geschichte wird Albanese als das in Erinnerung behalten, was er ist: ein schwacher Politiker, der Israel verraten und die Juden Australiens im Stich gelassen hat“, Netanjahus Büro am Dienstag im Onlinedienst X.

Netanjahus Äußerungen erfolgten, nachdem die Regierung in Canberra dem ultrarechten Knesset-Abgeordneten Simcha Rothman am Montag die Einreise verweigert hatte. Dessen Partei Religiöser Zionismus ist Teil von Netanjahus Regierungskoalition. Rothman sollte bei Veranstaltungen der Australian Jewish Association sprechen.

Kurz darauf sagte Israels Außenminister Gideon Saar, er habe die Visa der australischen Vertreter bei der Palästinensischen Autonomiebehörde widerrufen. Überdies habe er die israelische Botschaft in Canberra angewiesen, „alle offiziellen australischen Visumanträge für die Einreise nach Israel sorgfältig zu prüfen“. Zur Begründung führte Gideon auch Australiens Entscheidung an, „einen ‚palästinensischen Staat‘ anzuerkennen“.