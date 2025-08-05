Gut ein Jahr vor der Landtagswahl will die CDU in Sachsen-Anhalt am Donnerstag bekanntgegeben, wer Spitzenkandidat der Partei werden soll. Das berichten unter anderem die Magazine „Focus“ und „Stern“ übereinstimmend. Dann soll verkündet werden, ob Ministerpräsident Reiner Haseloff erneut antritt oder ob CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze die Spitzenkandidatur übernimmt. Offiziell wollte die Partei den Termin nicht bestätigen.