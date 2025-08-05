Gut ein Jahr vor der Landtagswahl will die CDU in Sachsen-Anhalt am Donnerstag bekanntgegeben, wer Spitzenkandidat der Partei werden soll. Das berichten unter anderem die Magazine „Focus“ und „Stern“ übereinstimmend. Dann soll verkündet werden, ob Ministerpräsident Reiner Haseloff erneut antritt oder ob CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze die Spitzenkandidatur übernimmt. Offiziell wollte die Partei den Termin nicht bestätigen.
Bei der letzten Sonntagsfrage zur Landtagswahl lag die CDU in Sachsen-Anhalt knapp vor der AfD. Haseloff ist 71 Jahre und der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Er führt eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Sven Schulze ist seit vier Jahren Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt und Vorsitzender Landespartei. Zwischenzeitlich war er Abgeordneter im EU-Parlament. Sachsen-Anhalt wählt am 6. September 2026 einen neuen Landtag.