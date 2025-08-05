POLITIK
1 Min. Lesezeit
CDU will Spitzenkandidatur am Donnerstag bekanntgeben
Derzeit stellt die CDU in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten. Im kommenden Jahr könnte aber auch die AfD stärkste Kraft werden. Daher ist die Frage wichtig: Mit wem geht die CDU in den Wahlkampf?
CDU will Spitzenkandidatur am Donnerstag bekanntgeben
CDU will Spitzenkandidatur am Donnerstag bekanntgeben. / Foto: Hendrik Schmidt/dpa
5. August 2025

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl will die CDU in Sachsen-Anhalt am Donnerstag bekanntgegeben, wer Spitzenkandidat der Partei werden soll. Das berichten unter anderem die Magazine „Focus“ und „Stern“ übereinstimmend. Dann soll verkündet werden, ob Ministerpräsident Reiner Haseloff erneut antritt oder ob CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze die Spitzenkandidatur übernimmt. Offiziell wollte die Partei den Termin nicht bestätigen.

recommended

Bei der letzten Sonntagsfrage zur Landtagswahl lag die CDU in Sachsen-Anhalt knapp vor der AfD. Haseloff ist 71 Jahre und der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Er führt eine Koalition aus CDU, SPD und FDP. Sven Schulze ist seit vier Jahren Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt und Vorsitzender Landespartei. Zwischenzeitlich war er Abgeordneter im EU-Parlament. Sachsen-Anhalt wählt am 6. September 2026 einen neuen Landtag.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us