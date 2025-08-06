Seit Jahrzehnten ist die deutsche Nahostpolitik von einem klaren Muster geprägt: Die Solidarität mit Israel gilt auch aus historischer Verantwortung als unerschütterlich. Doch die Welt um Deutschland herum verändert sich. Immer mehr Staaten erkennen Palästina als souveränen Staat an, und dieser Trend hat sich seit dem 7. Oktober 2023 noch einmal deutlich beschleunigt. Während sich andere europäische Demokratien auf eine Neuausrichtung ihrer Nahostpolitik zubewegen, bleibt Berlin bemerkenswert starr. Diese Haltung droht Deutschland außenpolitisch zu isolieren und steht zunehmend auch im Widerspruch zur Stimmung in der eigenen Bevölkerung.

Eine wachsende Zahl erkennt Palästina an

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben bislang 147 die palästinensische Staatlichkeit anerkannt . Das entspricht fast drei Vierteln der internationalen Gemeinschaft. Und die Dynamik nimmt zu. Seit dem 7. Oktober 2023 haben neun weitere Länder Palästina offiziell als Staat anerkannt, darunter auch mehrere europäische Staaten wie Irland, Norwegen, Spanien und Slowenien. Zuletzt kamen mit Armenien, Mexiko sowie Karibikstaaten wie Jamaika, Trinidad und Tobago, Barbados und den Bahamas neue Namen hinzu.

Doch besonders bedeutsam sind die Signale aus Paris und London. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte in der vergangenen Woche , dass sein Land bereit sei, Palästina als Staat anzuerkennen. Zwar stieß diese Ankündigung auf Widerstand, insbesondere aus Israel und den USA, doch sie zeigt den wachsenden Willen europäischer Staaten, die Zwei-Staaten-Lösung nicht länger nur rhetorisch zu bekräftigen, sondern auch politisch zu untermauern. Auch Großbritanniens neuer Premierminister Keir Starmer kündigte an , im September bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen Palästina als Staat anzuerkennen, sollte Israel keine glaubhaften Schritte zur Deeskalation unternehmen.

Diese Entwicklungen markieren eine historische Zäsur und werfen ein grelles Licht auf die deutsche Zurückhaltung.

Deutschlands Stillstand birgt diplomatische Risiken

Während Frankreich und Großbritannien, beides zentrale europäische Akteure und langjährige Verbündete Deutschlands, sich auf eine veränderte Nahostpolitik vorbereiten, scheint Berlin in einer politischen Starre gefangen. Die Bundesregierung hält weiterhin an einer Linie fest, die einseitig auf die Sicherheit Israels fokussiert ist, ohne sichtbare Bemühungen, auch palästinensische Perspektiven ernsthaft in die eigene Außenpolitik zu integrieren.