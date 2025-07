Chinesischer Tech-Riese Xiaomi gründet Produktionsstätte in der Türkei

Der chinesische Smartphone-Produzent Xiaomi will noch in diesem Jahr ein neues Werk in der Türkei in Betrieb nehmen. Mit einer Investitionssumme von 30 Millionen Dollar sollen in Istanbul rund 2000 Arbeitsplätze geschaffen werden.