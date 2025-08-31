von Selenay Keskin

Vor zehn Jahren prägte Angela Merkel mit dem Satz „Wir schaffen das“ das wohl bekannteste Motto ihrer Kanzlerschaft. Heute zeigt sich: Die damalige Flüchtlingskrise war nicht nur ein humanitärer Einschnitt, sondern auch ein politischer Wendepunkt für Deutschland und Europa. Der Blick zurück offenbart, wie sehr Merkels Politik das Parteiensystem verschoben, die Europäische Union herausgefordert und den inneren Zusammenhalt verändert hat.

Aufstieg der Rechtspopulisten

Die Entscheidung der Bundesregierung im Jahr 2015, hunderttausende Geflüchtete aufzunehmen, wurde von Befürwortern als humanitäre Pflicht, von Kritikern als Kontrollverlust bewertet. Gerade diese Spannungen erwiesen sich als Katalysator für den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen.

In Deutschland nutzte die AfD das Vakuum, das durch Merkels Kursverschiebung entstand: Während die CDU unter Merkel in gesellschaftspolitischen Fragen in die Mitte rückte, besetzte die AfD den frei gewordenen rechten Raum. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich die Partei von einer euroskeptischen Kleinpartei zu einer zentralen Kraft, die mittlerweile bundesweit hinter der CDU/CSU Platz zwei belegt und in Ostdeutschland stärkste Partei ist.

In einem exklusiven Interview mit TRT Deutsch betont jedoch Ulrich Brückner, Professor am Stanford Center in Berlin, dass es zu kurz greife, den Aufstieg des Rechtspopulismus allein auf das Jahr 2015 zu reduzieren. „Populisten brauchen keine Fakten, wie wir gerade an Trumps Themen ‚Sicherheit in den Städten‘ oder ‚Die Welt beutet die USA über Freihandel aus‘ sehen. Vor dem Migrationsthema war die AfD eine D-Mark-Partei, die gegen den Euro polemisierte und Ängste schürte.“ Im europäischen Vergleich habe sich Deutschland damit eher „normalisiert“ – während in anderen Ländern bereits früher nationalistische, ausländerfeindliche und Anti-EU-Parteien erfolgreich waren, habe die deutsche Demokratie solche Positionen länger abwehren können.

Der Aufstieg rechtspopulistischer Kräfte war jedoch kein rein deutsches Phänomen. Auch in anderen EU-Staaten veränderte die Migrationspolitik die politische Landschaft. In Italien, Frankreich, den Niederlanden und Ungarn gewannen rechte Parteien erheblich an Einfluss. Damit wurde deutlich: Die Flüchtlingskrise wirkte europaweit als Katalysator für Populismus – und gefährdete die Stabilität der liberalen Demokratien.

Europäischer Zusammenhalt auf dem Prüfstand

Die Flüchtlingskrise legte schonungslos offen, wie wenig handlungsfähig die EU in Fragen der Migrationspolitik war. Während Deutschland und Schweden zunächst großzügig Geflüchtete aufnahmen, schotteten sich andere Mitgliedsstaaten ab. Osteuropäische Länder weigerten sich, gemeinsame Aufnahmequoten umzusetzen, was die Spaltung zwischen Ost und West verschärfte.

Rückblickend zeigt sich: Eine koordinierte europäische Antwort hätte Spannungen abmildern können. Stattdessen entstand ein Bild von Uneinigkeit, das bis heute nachwirkt. Auch in späteren Krisen – ob Corona-Pandemie, Ukrainekrieg oder Energiekrise – offenbarte sich, dass die EU zwar in der Lage ist, gemeinsame Finanzpakete zu schnüren, aber beim Thema Migration weiterhin gespalten bleibt.

Brückner erklärt, warum diese Spaltung nicht überraschend war: „Die EU kann nicht machen, was sie will. Sie agiert auf der Grundlage von formal ins Primärrecht übertragenen Kompetenzen. Zu Beginn der Migrationskrise waren die rechtlichen Möglichkeiten für eine europäische Migrationspolitik, die diesen Namen verdient, schlicht nicht vorhanden. In Demokratien entscheidet der Demos, wer dazugehören soll, nicht eine überstaatliche Organisation, die nach funktionalen Kriterien Menschen wie Lasten verteilt.“