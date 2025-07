Der türkische Schnell-Lieferdienst „Getir“ hat nach seinem Eintritt in den britischen Markt über London nun auch in Frankreich eine Niederlassung eröffnet. Der aufstrebende Dienstleister habe ein Büro in Paris eröffnet, berichtete das Nachrichtenportal „Daily Sabah“ am Donnerstag. Die Firma suche inzwischen nach Personal.

Das Unternehmen expandierte vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie schneller als erwartet. Angesichts des veränderten Kundenverhaltens ist der Dienstleister auf der Suche nach neuen Märkten. Nach den Niederlassungen in Großbritannien und Frankreich soll „Getir“, was auf Türkisch „Bring“ bedeutet, nun die niederländische Hauptstadt Amsterdam als nächsten Zielmarkt ausgemacht haben. Das Unternehmen bietet seit Anfang des Jahres seine Dienste in London an.

Als Pionier bei der Etablierung eines Instant-Delivery-Marktes in der Türkei hatte sich „Getir“ vergangenes Jahr eine Summe von rund 70 Millionen Dollar durch Investoren gesichert, darunter auch Gelder aus dem US-amerikanischen Silicon Valley. Unter der Leitung des Risikokapitalgebers Michael Moritz hatte eine Gruppe von Silicon-Valley-Investoren das in Istanbul ansässige Unternehmen finanziert.

Die erste Finanzierungsrunde in Höhe von 38 Millionen Dollar wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Tiger Global, Goodwater Capital, Fiba und Esas Holding gehören zu den neuesten Investoren des türkischen Unternehmens.

„Getir“, das 2015 gegründet wurde, ermöglicht es Nutzern, zahlreiche Lebensmittel, aber auch Haushaltsgeräte gegen eine Liefergebühr zu bestellen. Unter dem Namen „Getir Yemek“ wurde auch ein neuer Zweig für Essen zum Mitnehmen in der Türkei gegründet. Der Service ermöglicht es Kunden, über „Getir“-Kuriere bei Restaurants und Cafés in ihrer Nachbarschaft zu bestellen.

Die Liefer-App ist derzeit in zehn Städten der Türkei aktiv, darunter Istanbul und die Hauptstadt Ankara.

