Pop-Ikone Madonna hat Papst Leo XIV. zu einem Besuch im von Israel belagerten Gazastreifen aufgerufen. Er müsse „den Kindern Licht bringen, bevor es zu spät ist“, schrieb sie am Montag auf der Plattform X. Die Angriffe Israels bezeichnete sie als „völkermörderisch“.

„ Als Mutter kann ich ihr Leiden nicht ertragen. Die Kinder dieser Welt gehören uns allen“, schrieb Madonna mit Blick auf das Leid in Gaza. Der Papst sei der Einzige, dem der Zutritt nach Gaza nicht verweigert werden könne. „Wir müssen die humanitären Tore vollständig öffnen, um diese unschuldigen Kinder zu retten. Es bleibt keine Zeit. Bitte sagen Sie, dass Sie gehen werden. In Liebe, Madonna.“

Nicht die Politik könne einen Wandel herbeiführen, sondern nur eine „Bewusstwerdung“. Deshalb wende sie sich an „einen Mann Gottes“, so Madonna.

Anlässlich des Geburtstags ihres Sohnes Rocco betonte Madonna, das beste Geschenk, das sie ihm als Mutter machen könne, sei, „jeden aufzurufen, die unschuldigen Kinder im Gazastreifen zu retten“. Es müsse verhindert werden, „dass diese Kinder an Hunger sterben“. Vor diesem Hintergrund rief sie ihre Anhänger auf, Hilfsorganisationen wie World Central Kitchen zu unterstützen.