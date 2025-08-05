Der Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), allen geflüchteten Ukrainern das Bürgergeld zu streichen, ist in der SPD und bei den Grünen auf scharfe Kritik gestoßen. Der Vorschlag sei „gefährlich und populistisch“, sagte Juso-Chef Philipp Türmer der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstag). Söder wolle „Haushaltslöcher auf dem Rücken der Schwächsten stopfen“, kritisierte er. „Das ist falsch und darf nicht passieren.“

Vielmehr müsse es nun darum gehen, die Teilhabe und Integration von ukrainischen Geflüchteten zu verbessern. „Sie aus dem Bürgergeldsystem auszuschließen, würde diesen Zielen absolut entgegenstehen“, fügte Türmer hinzu.

Auch die Grünen werfen dem CSU-Chef Populismus vor: „Er tritt gegen Menschen, die vor dem brutalen Krieg Putins fliehen mussten, stellt sie als faul dar und nimmt ihnen gleichzeitig jede Chance auf Arbeit“, sagte Bundestagsfraktions-Vize Andreas Audretsch. „Das ist zerstörerischer Populismus.“

Söders Vorschlag sei weder logisch noch sinnvoll. „Die Jobcenter vermitteln in Arbeit, die Sozialämter tun das nicht.“ Damit mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit kommen, seien Vermittlung und Sprachkurse zentral. Auch bei der Kinderbetreuung für die häufig alleinerziehenden Mütter und der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen müssten Fortschritte gemacht werden, forderte Audretsch.

Söder hatte im ZDF-„Sommerinterview“ am Sonntag gesagt, er wolle in der Koalition durchsetzen, dass es „kein Bürgergeld mehr gibt für all diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind“. Dies müsse nicht nur für diejenigen gelten, die in Zukunft kommen, „sondern für alle“.