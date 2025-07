Der muslimische Friedhof Hüls in Aachen soll am Dienstag geschändet worden sein. In der Begräbnisstätte in der Aachener Innenstadt wurden laut Besuchern Grabsteine beschädigt und umgestoßen. Mögliche Täter und das Motiv sind bisher unbekannt.

Besucher zeigten sich empört bei dem Anblick der Verwüstung im Teilbereich des Friedhofes. Der Vorfall ereignete sich mutmaßlich über Nacht.

Nach Darstellung des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland könnte es sich dabei auch um eine „Sicherheitsprüfung wackeliger Grabsteine“ gehandelt haben. In einem Twitter-Post am Freitag verwies Aiman Mazyek auf ein Mitglied, das dazu mit der Friedhofsverwaltung gesprochen haben soll.

Ein Anwesender allerdings nahm die Szene zuvor auf Video auf und klagte: „Was wollt ihr von den Toten, die hier liegen? Sie können nicht einmal die Grabsteine der Muslime tolerieren.“

Andere Besucher sollen mutmaßlich bemüht gewesen sein, die umgekippten Grabsteine mit Holzpfählen zu fixieren.