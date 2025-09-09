WELT
Schweineköpfe vor Moscheen im Raum Paris entdeckt
Vor mehreren Moscheen in und bei Paris liegen am Morgen Schweineköpfe. Polizei und Politik zeigen sich empört.
Große Moschee von Paris / Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS (Archiv)
9. September 2025

Vor mehreren Moscheen im Raum Paris sind am Morgen Schweineköpfe entdeckt worden. Es liefen Ermittlungen, schrieb der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez auf X. „Alles wird getan, um die Täter dieser niederträchtigen Taten zu finden.“ Innenminister Bruno Retailleau sprach den Verantwortlichen und Gläubigen der Moscheen seine Unterstützung aus. „Glaubensstätten anzugreifen ist von unermesslicher Feigheit.“

Der Rektor der Großen Moschee von Paris, Chems-Eddine Hafiz, sprach von einem „weiteren Kapitel im zunehmenden Hass auf Muslime“. Er verurteilte die „islamfeindlichen Akte“.

Der Zeitung „Le Parisien“ zufolge wurden die Schweineköpfe vor zwei Moscheen im Osten von Paris sowie im nahe gelegenen Vorort Montreuil gefunden. Der Sender France Info berichtete von mindestens sechs Orten, an denen die Tierköpfe gefunden worden seien.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
