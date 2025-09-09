Vor mehreren Moscheen im Raum Paris sind am Morgen Schweineköpfe entdeckt worden. Es liefen Ermittlungen, schrieb der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez auf X. „Alles wird getan, um die Täter dieser niederträchtigen Taten zu finden.“ Innenminister Bruno Retailleau sprach den Verantwortlichen und Gläubigen der Moscheen seine Unterstützung aus. „Glaubensstätten anzugreifen ist von unermesslicher Feigheit.“

Der Rektor der Großen Moschee von Paris, Chems-Eddine Hafiz, sprach von einem „weiteren Kapitel im zunehmenden Hass auf Muslime“. Er verurteilte die „islamfeindlichen Akte“.