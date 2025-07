Eine sechsköpfige türkischstämmige Familie aus Deutschland hat ihren Urlaub in der türkischen Provinzstadt Manavgat aufgegeben, um die Opfer der Waldbrände zu unterstützen. Familie Özkaner half den Bürgern mit Lieferung von Wasser, Essen, Kleidung und finanzieller Unterstützung. „Als die Brände begannen, waren wir vor Ort und wollten dann die Menschen so gut wie möglich unterstützen“, sagte Banu Özkaner gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Die Eltern von Banu seien vor Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gezogen. Sie selbst sei in Deutschland geboren und aufgewachsen. Vor zehn Tagen sei die Familie in Antalya angekommen, um hier eigentlich ihren Sommerurlaub zu verbringen. Das Leid der Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut während der Brände verloren haben, habe sie jedoch tief getroffen. So habe die Familie beschlossen, ihren Urlaub dafür zu nutzen, um den Menschen zu helfen.„Wir wollen bis zu unserem letzten Urlaubstag helfen“

Özkaner erklärte, die Familie habe gleich am ersten Tag der Brände angefangen, die Gebiete zu besuchen und sich zu engagieren. Die erreichten Familien hätten sich sehr über das Interesse und die Anteilnahme gefreut. „Wir haben auch eine Spendenaktion unter unseren Angehörigen in Deutschland für diejenigen gestartet, die durch den Brand in Not geraten sind.“

Sie hätten sich verpflichtet gefühlt zu helfen. Auch wenn sie in Deutschland geboren und aufgewachsen seien, fühlten sie sich in der Türkei nicht als Fremde und mit dem Land verbunden. „Wir sind bis Freitag hier. Wir werden bis zum letzten Tag unseres Urlaubs versuchen, so gut wie möglich Unterstützung zu leisten“, betonte Özkaner.