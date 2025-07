Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 hat Busenaz Sürmeneli das erste Olympia-Gold der Türkei im Boxen gewonnen. Im Weltergewichtsfinale setzte sich die 23-Jährige am Samstagmorgen gegen die Chinesin Hong Gu durch. Derweil sicherte sich Buse Naz Çakıroğlu im Fliegengewicht die Silbermedaille.

In der ersten Runde der finalen Partie hatte Sürmeneli zunächst Schwierigkeiten und bekam nur von einem der fünf Punktrichter die volle Punktzahl. In der zweiten Runde konnte sie jedoch ihr Talent unter Beweis stellen und dem Finale ihren Stempel aufdrücken. Die Punktrichter würdigten ihre Leistung mit jeweils 10 Punkten. Auch in der letzten Runde lag Sürmeneli vorn und sicherte sich am Ende die Goldmedaille.

„Ich hatte es dir versprochen Opa. Ich habe mein Versprechen gehalten“, rief die 23-Jährige nach ihrem Sieg in die Kameras. Sie sagte, dass sie mit der Goldmedaille ihren Kindheitstraum in den Händen halte.

Nach der Partie sei sie von Präsident Recep Tayyip Erdoğan kontaktiert worden. „Ich hatte dem Präsidenten die Goldmedaille versprochen“, so Sürmeneli. Auch beim Sportminister Muharrem Kasapoğlu bedankte sich die Sportlerin. Er habe sie bei jeder Partie begleitet.

Kurz zuvor hatte die 25-jährige Buse Naz Çakıroğlu die Silbermedaille im Fliegengewicht gewonnen. Im Finale hatte sie sich gegen die Bulgarin Stoyka Krasteva nicht durchsetzen können. Mit ihrem Olympia-Silber sicherte Çakıroğlu der Türkei erstmals nach 13 Jahren wieder eine olympische Medaille im Boxen.

„Ich hätte mir sehr gewünscht, die Goldmedaille zu gewinnen“, sagte Çakıroğlu nach dem Finale. Sie werde weiterhin hart arbeiten, fügte sie hinzu. „Ich bedanke mich bei allen in der Türkei, die uns unterstützen.“

