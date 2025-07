Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hat der türkische Bogenschütze Mete Gazoz im Einzelwettkampf der Herren die Goldmedaille gewonnen. In der finalen Partie am Samstagmorgen konnte sich der 22-Jährige gegen seinen italienischen Kontrahenten Mauro Nespoli durchsetzen. Es ist die erste olympische Medaille für die Türkei in dieser Disziplin.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Gazoz nach seinem Erfolg. „Nach den Olympischen Spielen in Rio 2016 hatte ich dem türkischen Volk eine Goldmedaille in Tokio versprochen“, erinnerte der Bogenschütze. „Das habe ich jetzt eingehalten.“ Er habe in den letzten fünf Jahren hart dafür trainiert, betonte er.

In einem Telefongespräch nach der letzten Partie beglückwünschte auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Olympia-Sieger. „Bei deinem letzten Schuss habe ich mit Tränen in den Augen zugesehen“, sagte der Präsident.

Der türkische Sportminister Muharrem Kasapoğlu gratulierte Gazoz nach der Partie vor Ort. „Mete hat mit dieser Medaille Geschichte geschrieben“, so der Minister.

Am Donnerstag hatte sich Gazoz gegen den Luxemburger Jeff Henckels und den Australier Ryan Tyack durchgesetzt und sich für die Runde der letzten 16 Bogenschützen qualifiziert. Am Samstagmorgen gewann er die Partie gegen Taylor Worth und schaffte den Einzug ins Viertelfinale, in der er die Nummer eins in der Weltrangliste, den US-Amerikaner Brady Ellison, besiegte. Im Halbfinale konnte sich der 22-Jährige schließlich gegen Takaharu Furukawa durchsetzen und zog ins Finale ein.