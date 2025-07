Eine bekannte chinesische Influencerin muss wegen Steuerhinterziehung rund 1,3 Milliarden Yuan (181 Millionen Euro) Strafe zahlen. Wie die chinesischen Behörden am Montag mitteilten, hat die 36-jährige Huang Wei, die im Internet als „Livestream-Königin“ Viya bekannt ist, in den Jahren 2019 und 2020 Steuern in Höhe von 643 Millionen Yuan hinterzogen, indem sie dem Fiskus Einkünfte verschwieg und falsche Steuererklärungen abgab.

Zu der Steuernachzahlung kommen noch ein Verspätungszuschlag und ein Bußgeld hinzu. Insgesamt beläuft sich die von der Steuerbehörde in der Provinz Zhejiang geforderte Summe auf 1,341 Milliarden Yuan. Das ist eine der härtesten Strafen, die jemals gegen einen chinesischen Star verhängt wurde. Die chinesische Schauspielerin Zheng Shuang wurde wegen Steuerhinterziehung zur Zahlung von umgerechnet 39 Millionen Euro verurteilt.

Viya, die es auf 110 Millionen Follower in verschiedenen Online-Netzwerken bringt, veröffentlichte eine ausführliche Entschuldigung im Onlinedienst Weibo. Sie habe „im Verlauf der Ermittlungen“ festgestellt, dass sie gegen Steuergesetze verstoßen habe, erklärte die Influencerin. Sie sei daher „sehr reumütig“ und bitte die Öffentlichkeit um Entschuldigung. Die von der Steuerbehörde gegen sie verhängte Strafe nehme sie in vollem Umfang an.

Viya wurde bereits im Juni wegen eines Verstoßes gegen Werbegesetze zu einer Strafe von 530.000 Yuan verurteilt, nachdem ihr der Handel mit gefälschten Produkten vorgeworfen worden war.

Mehr zum Thema: Wien: Muslimische Influencerin angegriffen und bespuckt