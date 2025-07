Österreich: Behörde verschleppt Bescheid für Türkin um acht Monate

Die Kritik an der Einwanderungsbehörde MA35 in Wien reißt nicht ab. Antragsteller müssen oft Monate auf einen Bescheid warten. So auch eine Türkin, die im April 2021 ihren Antrag auf Erneuerung ihres Aufenthaltstitels eingereicht hatte.