Forscher haben im 238 Jahre alten Ishak-Pascha-Palast in der türkischen Provinz Ağrı erste Hinweise auf ein zentrales Heizungssystem entdeckt. „Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die diesbezüglichen Vermutungen tatsächlich stimmen könnten“, erklärte Yakup Karataş von der Ibrahim-Çeçen-Universität gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Es könne nicht eindeutig von einer einzigen zentralen Beheizung des gesamten Palastes ausgegangen werden. „Doch bestimmte Teile des Palastes waren an das zentrale Heizsystem angebunden“, teilte Karataş mit.

Bei den Forschungen im Palast seien in allen kleinen Räumen einzelne Heizöfen entdeckt worden. „Auch bei unseren Untersuchungen im Harem und in den Bädern haben wir Spuren eines zentralen Heizsystems gesehen“, so Karataş.

Bei den Zwischenräumen in den Wänden könne es sich um Heizkanäle handeln. So könnten laut Karataş diese Kanäle damals die Bäder mit den angrenzenden Räumen verbunden haben. Für sichere Aussagen zu diesem Thema seien jedoch intensivere Nachforschungen erforderlich.

Der Ishak-Pascha-Palast gilt als eines der wichtigsten Bauwerke im osmanischem Stil in Anatolien. Der Palast mit seinen insgesamt 116 Räumen ist zudem eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen.