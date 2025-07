Mexiko und Saudi-Arabien gehören zu den Ländern, aus denen die USA 2021 am meisten Öl bezogen. Daran ist nichts Ungewöhnliches. Doch das Land, das an die Spitze der Liste aufstieg und Mexiko und Saudi-Arabien überholte, sollte für alle überraschend sein: Russland. Russland hat seine Ölexporte in die USA in den letzten 10 Jahren jedes Jahr gesteigert und stieg 2021 auf den ersten Platz auf. Die Vereinigten Staaten produzieren Erdölprodukte, indem sie Öl mit geringer Dichte aus ihrem Land mit konzentrierterem Öl aus Russland mischen.

Die USA sind nur eines der Länder, die ihre Energieimporte aus Russland erhöht haben. Als zweitgrößter Ölexporteur der Welt ist Russland neben den USA einer der wichtigsten Energielieferanten für Länder der Europäischen Union, China und die Türkei.

Nach dem Ukrainekrieg begannen viele Länder, Sanktionslisten zu erstellen. Die Tatsache, dass Russland einer der wichtigsten Energielieferanten der Welt ist, verhindert harte Sanktionen gegen Russland. Keine der bisher angekündigten Sanktionen sieht einen vollständigen Stopp des Energiebezugs aus Russland vor. Russland ist sich dessen bewusst und achtet nicht auf Sanktionsdrohungen seitens EU und USA.

Russland hat im Energiebereich eine starke Hand in einer Zeit, in der die Energiepreise hoch sind, viele Länder mit hohen Inflationsraten zu kämpfen haben und das Angebot trotz steigenden Energiebedarfs nach der Pandemie begrenzt ist. Es wird lange dauern, eine Alternative zu Öl und Gas aus Russland zu finden. Betrachtet man sein Kundenportfolio, wird es Russland nicht schwer fallen, Abnehmer für seine Energieressourcen zu finden.

Öl- und Erdgasengpässe halfen Russland

Energieengpass und steigende Preise nach der Pandemie waren wichtige Vorteile für Russland. 2021 steigerte Russland seine Einnahmen aus Energieexporten um mehr als 50 % auf 120 Milliarden US-Dollar. Die russische Zentralbank blieb bei diesem Prozess nicht untätig und erhöhte die Goldmenge in den Reserven auf 2.400 Tonnen, indem sie Gold gegen Öl kaufte. Die Reserven der russischen Zentralbank stiegen auf 640 Milliarden Dollar. All dies zeigt, dass mögliche Sanktionen gegen das Land im Voraus erwogen wurden und man darauf vorbereitet ist. Angesichts des Energieengpasses erscheint es nicht denkbar, dass Russlands Einnahmen aus Energieexporten signifikant zurückgehen.

Russlands Stärke in der Energieversorgung

Russland verfügt über die größten Gasreserven der Welt. Mit seinen Ölreserven zählt es zu den Top 10 der Welt. Mit Blick auf den Energiehandel war Russland 2021 der weltweit drittgrößte Produzent von Flüssigkeiten. Aufgrund seiner geopolitischen Lage ist Russland zudem Nachbar der größten Energieverbraucher der Welt: China, Europa, USA und Türkei. Russland bezieht 40 % seines Nationaleinkommens aus Energieexporten.

Russland erhöht auch sein Gewicht auf dem Markt für verflüssigtes Erdgas (LNG). Russland ist heute nach Katar, Australien und den Vereinigten Staaten das viertgrößte LNG-Exportland der Welt. Russland investiert in Flüssigerdgasprojekte, da es versucht, die größten Erdgasreserven der Welt zusammen mit den logistischen Vorteilen einer Lieferung zu einem wettbewerbsfähigen Preis nach Asien und Europa entlang der jetzt schiffbaren Nordseeroute zu nutzen. Dank erhöhter LNG-Produktion wird Russland unabhängig von Pipelines sein und Erdgas in viele verschiedene Regionen verkaufen können.

Russland als Energielieferant der EU

Kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs übte die Europäische Union Druck auf Russland aus, seine Gasexporte zu erhöhen. 40 % des Erdgasbedarfs der EU werden von Russland gedeckt. Aus diesem Grund versuchen viele Länder, vorsichtig zu sein und nicht mit Sanktionen zu erschrecken.Denn zu Russland gibt es derzeit keine Alternative. Mit ihrer derzeitigen Energieinfrastruktur ist es der EU nicht möglich, kurzfristig eine Alternative zu aus Russland bezogenem Erdgas zu schaffen oder komplett auf LNG umzusteigen. Die Zunahme von LNG, das nach Katar, in die USA und nach Algerien geliefert wird, ist nicht auf dem gewünschten Niveau. Andererseits haben viele Länder keine LNG-Anlagen. Deutschland verfügt beispielsweise über ein gut ausgebautes Erdgasleitungsnetz, aber bislang über kein eigenes Importterminal für verflüssigtes Erdgas. Derweil ist hervorzuheben, dass Erdgas in Europa nicht nur zum Heizen, sondern auch für die industrielle Produktion verwendet wird.

Aus all diesen Gründen ist es der EU nicht möglich, Russland kurzfristig aufzugeben. Aus all diesen Gründen scheint es nicht möglich, Russland aus dem SWIFT-System, dem wichtigsten Tagesordnungspunkt der EU-Sanktionsliste, zu entfernen. Aber es ist eine der Optionen für die EU, den Bezug von Erdgas aus Russland unter Berücksichtigung aller Umstände für eine Weile einzustellen. Es heißt, in den Erdgasspeichern der EU gebe es genug Gas, um sich in diesem Winter selbst zu versorgen. Könnte diese Sanktion Russland schaden?

Energiekooperation zwischen China und Russland

Ein 117-Milliarden-Dollar-Deal mit China im vergangenen Monat zeigt, dass Russland bei Energieexporten bereits eine Alternative zur EU gefunden hat. Daher wird der Stopp des Energiebezugs der EU aus Russland nicht die erwarteten Auswirkungen auf Russland haben. Russland hat einen 30-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Gas nach China über eine neue Pipeline abgeschlossen und wird die neuen Gasverkäufe abwickeln, wodurch eine Energieallianz mit Peking gestärkt wird. Angesichts des steigenden Energiebedarfs Chinas versteht es sich, dass Russland einen wichtigen Kunden gefunden hat. Ein Grund für Chinas begrenzte Reaktion auf die russische Invasion ist die starke Energiekooperation zwischen den beiden Ländern.

Sanktionen werden nur begrenzte Auswirkungen auf Russland haben

In den Erklärungen nach der Krim-Annexion hieß es, Russland würde einen hohen Preis zahlen. Doch in den folgenden Jahren wurde Russland zum wichtigsten Öllieferanten der USA. Die EU erhöhte ebenso wie die USA ihre Öl- und Erdgaslieferungen aus Russland. China wiederum unterstützte Russlands wachsende Rolle auf dem Energiemarkt mit einem Milliardendeal. Russland hingegen spielt mit seiner geopolitischen Lage und seinen Reserven seine Energiekarte am besten aus. Seine zunehmende Rolle in der Weltenergieversorgung erwies sich auf diesem Gebiet als unverzichtbar. Die gegen Russland zu verhängenden Sanktionen sind begrenzt, und es ist nicht möglich, seine Wirtschaft zu beeinflussen oder Russland auf den richtigen Weg zu bringen.