Die EU-Kommission beklagt sich über Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, weil dieser die Zolleinigung der EU mit den USA kritisiert hat. „Ich muss zugeben, dass wir von dieser Aussage des deutschen Ministers ziemlich überrascht waren“, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. Er wolle daran erinnern, dass die EU-Mitgliedstaaten immer wieder betont hätten, dass ein Handelskonflikt mit den USA nicht wünschenswert sei.

Welche Aussagen des SPD-Politikers die Kommission genau überrascht hätten, konkretisierte die Kommission auf Nachfrage nicht. Es habe Kommentare in Medienberichten gegeben, in denen einige Ansichten geäußert worden seien, die nicht mit den Gesprächen übereinstimmten, die die Kommission in den vergangenen Wochen und Monaten mit Deutschland geführt habe. Die Brüsseler Behörde hat stellvertretend für die EU die Verhandlungen im Zollkonflikt mit Washington geführt.

Klingbeil enttäuscht über Einigung mit den USA

Klingbeil hatte sich bei einem Besuch in Washington mit Blick auf die Zollverhandlungen der EU mit den USA enttäuscht gezeigt. „Ich finde, wir waren zu schwach. Wir können auch nicht mit dem Ergebnis zufrieden sein, das erzielt wurde“, sagte er. Man müsse sich überlegen, was eigentlich das Ergebnis der Debatten der vergangenen Wochen war. Die Kommission sagte, die EU-Staaten - inklusive Deutschland - hätten betont, dass nur eine Verhandlungslösung Stabilität gewährleisten könne.