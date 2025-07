von Ufuk Necat Tasci

Drei verwaiste Brüder wurden im Bagdad des 9. Jahrhunderts als Magier gepriesen. Aber es war nicht die Magie, die sie berühmt machte, sondern ihr beeindruckendes Wissen über die Wissenschaft der Mechanik.

Unter dem Namen „Banu Musa“ – also „Söhne von Musa“ – verfassten die drei Brüder mehr als 20 wissenschaftliche Bücher. Mohammed war der Älteste, gefolgt von Ahmed und Hasan, dem Jüngsten der drei.

Verstorbener Vater hatte enge Verbindung mit dem KalifenIhnen wird die Urheberschaft von grundlegenden Werken über Geometrie und Astronomie zugeschrieben. Während die drei Brüder eine ausgeprägte Fähigkeit zeigten, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, profitierten sie auch vom „Haus der Weisheit“ in Bagdad, einem Wissenszentrum, das mit dem heutigen Oxford oder Harvard vergleichbar ist. Die Brüder wurden in das Haus der Weisheit aufgenommen, nachdem sie ihren Vater Musa ibn Shakir verloren hatten, und erlangten dank der engen Verbindung ihres verstorbenen Vaters mit dem Kalifen Al Mamun schnell immensen Reichtum und Einfluss.

Die Brüder beschäftigten mehrere Übersetzer, denen sie 500 Dinar pro Monat zahlten. Die Übersetzer verschafften ihnen Zugang zu einem reichhaltigen Schatz an Wissen – von den Werken der griechischen Universalgelehrten bis hin zu den Mathematikern des Mittelalters.

In vielen historischen Berichten über Philosophen und Denker aus dem 9. Jahrhundert wird behauptet, dass die Brüder Musa von den Werken der griechischen Mathematiker Hero und Philo beeinflusst wurden.

Einzigartiges technisches GenieFast 100 ihrer Erfindungen sind im Kitab al Hiyal beschrieben. Auch wenn einige dieser Erfindungen von den Entwürfen von Hero und Philo beeinflusst worden sein mögen, so waren doch viele von ihnen auch gänzlich eigentümliche Schöpfungen. Das einzigartige technische Genie der Brüder war bemerkenswert, und sie verbesserten nicht nur die Entwicklungen der griechischen und anderer antiker Ingenieure, sondern entwickelten auch eigenständige neue Methoden und Designs.

Die mechanischen Vorrichtungen, die sie nach dem griechischen Konzept der „Automaten“ bauten, reichten von trickreichen Gefäßen und Geräten, die aus 15 automatischen Steuerungssystemen bestanden, bis hin zu sieben Wasserdüsen, drei Öllampen, einem Blasebalg und einem Hebemechanismus-System.

Dem Trio wird auch die Pioniereigenschaft bezüglich der ersten programmierbaren Maschine zugeschrieben - eines automatischen Flötenspielers. Zu ihren originellen Erfindungen gehörten auch eine Rückkopplungssteuerung und eine automatische wasserbetriebene Orgel.

Auch auf dem Gebiet der Geometrie leisteten die Brüder einen immensen Beitrag, insbesondere bei der numerischen Berechnung von Fläche und Volumen. Während die griechischen Mathematiker diese Begriffe quantitativ betrachteten und sie in Verhältnissen gleichsetzten, definierten die Brüder Musa sie in Zahlen. Den Brüdern wird auch zugeschrieben, die erste arabischsprachige Mathematikschule gegründet zu haben.

Wissenschaftlicher Dialog zwischen Abend- und MorgenlandAls Hommage an die Brüder wurde ein Observatorium in Bagdad nach ihnen benannt, in dem Ursa Major, ein bärenartiges Sternbild, beobachtet wurde.

Die Brüder Musa waren ein integraler Bestandteil des Hauses der Weisheit – eines intellektuellen Kraftzentrums, das große Beiträge zur Wissensschatz der Menschheit leistete. Die Gelehrten des Hauses der Weisheit bauten nicht nur auf der jahrtausendealten wissenschaftlichen Vorarbeit auf, die sie von den alten europäischen Denkern geerbt hatten sondern verbesserten auch die Arbeiten der Perser, Sumerer und Inder im Osten.

Das immense Wissen, das das Haus der Weisheit zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert hinterließ, spielte eine Schlüsselrolle bei der späteren Ausgestaltung der intellektuellen und wissenschaftlichen Traditionen Europas.

