Eine restaurierte Version des monumentalen Films „Mohammed – Der Gesandte Gottes“ aus dem Jahr 1976 wird ab dem 15. April in 4K-Auflösung in türkischen Kinos laufen. Die intensive Restaurierungsarbeit habe knapp zwei Jahre gedauert, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete. Auch Malek Akkad, der Sohn von Regisseur Moustapha Akkad, habe an den Arbeiten mitgewirkt.

Pamir Demirtaş vom führenden türkischen Filmverleih „Pinema Filmcilik“ zeigte sich erfreut über die Restaurierung des Werks. Er würdigte die herausragende Stellung des Films. „Die Besetzung bei ‚Mohammed – Der Gesandte Gottes‘ ist besonders“, betonte er.

Für ein besseres Filmerlebnis müsse das Werk unbedingt im Kino geschaut werden, weil dessen visuelle Eigenschaften das Auge stark ansprechen würden. „‚Mohammed – Der Gesandte Gottes‘ muss auf der großen Leinwand gesehen werden“, so Demirtaş.

Das Werk des weltberühmten Regisseurs Akkad thematisiert die ersten Jahre des Islam. Im Zentrum steht das Leben des Propheten Mohammed und die Etablierung des Islam unter den ersten Gläubigen. Mehrere historische Personen in dem Film werden von bekannten Schauspielern ihrer Zeit wie unter anderem Anthony Quinn, Michael Ansara oder Irene Papas verkörpert.