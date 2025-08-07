Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat mit einer Wahlwerbung eine wahre Beschwerdeflut bei einer Hotline gegen Diskriminierung ausgelöst. Wie ein Sprecher der Website Discriminatie.nl am Donnerstag mitteilte, gingen wegen des Bildes mehr als 2500 Beschwerden ein. Dabei seien Begriffe wie „geschmacklos“, „hasserfüllt“ und „rassistisch“ gefallen. Die Zahl der Beschwerden gehöre zu den höchsten, die jemals für einen einzelnen Vorfall bei der Hotline gemeldet worden seien, sagte der Sprecher.

Der für seine islamfeindlichen Positionen bekannte Vorsitzende der Freiheitspartei (PVV) hatte Anfang der Woche im Onlinedienst X eine Zusammenstellung zweier Bilder verbreitet: Eine junge, blonde Frau mit der Aufschrift „PVV“ und eine ältere, streng blickende Frau mit Kopftuch und der Aufschrift „PvdA“, was für die niederländische Linke steht. „Die Wahl liegt bei Ihnen am 29.10.“, schrieb Wilders mit Bezug auf die Neuwahlen im Oktober.

Der von Wilders veröffentlichte Beitrag sei „polarisierend, stigmatisierend und diskriminierend“, sagte der Sprecher von Discriminatie.nl. Er ziele darauf ab, „Muslime in ein schlechtes Licht zu rücken“. Die große Zahl an Rückmeldungen zeichne „ein klares Signal der Gesellschaft“. Die Hotline erwäge nun rechtliche Schritte gegen Wilders.