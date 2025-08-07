In Wuppertal hat ein Mann einen Passanten mit einem Messer verletzt und ist selbst durch eine Schussabgabe der Polizei schwer verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sagte, es bestehe keine Lebensgefahr. Er sprach am Nachmittag von einem „größeren Einsatz“ von Polizei und Feuerwehr.

Der 40-Jährige soll einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge im Stadtteil Vohwinkel ein Messer aus einer Metzgerei entwendet haben. Anschließend habe er damit einen zufällig vorbeikommenden Passanten leicht verletzt. Als später Polizisten auf den flüchtigen Tatverdächtigen trafen, sei dieser immer noch bewaffnet auf die Polizisten zugegangen. Diese hätten daraufhin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.