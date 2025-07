Die nationale türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) feiert in diesem Jahr ihr 89-jähriges Bestehen. Von ihren Anfängen am 20. Mai 1933 mit fünf Flugzeugen hat sich die Airline zu einem modernen Unternehmen mit einer Flotte von 372 Passagier- und Frachtmaschinen entwickelt.

Mit 24 Beschäftigten als Behördenabteilung begonnenGegründet wurde die THY unter dem Namen „Türkiye Devlet Hava Yollari“ (Staatliche Flughafenadministration) als Abteilung des Verteidigungsministeriums – damals hatte die Einrichtung nur 24 Mitarbeiter. Diese setzten sich zusammen aus sieben Piloten, acht Maschinisten, acht Beamten und einem Funker. Der heutige Mitarbeiterstand beläuft sich insgesamt auf fast 60.000. Unter der Hauptmarke „Turkish Airlines“ arbeiten rund 27.000 Mitarbeiter, wie „Daily Sabah“ berichtet.

Sie ist die Fluggesellschaft mit der neuntgrößten Flugzeugflotte der Welt unter den Unternehmen der kommerziellen Luftfahrtindustrie. Angesichts ihrer Größe betreibt sie auch eine der jüngsten und modernsten Flotten der Welt. Bei 79 Flugzeugen handelt es sich um hochmoderne, umweltfreundliche und treibstoffeffiziente Maschinen der nächsten Generation, die im Einklang mit den Bemühungen der Fluggesellschaft stehen, zu den Zielen der Reduzierung von Kohlenstoff- und Lärmemissionen beizutragen.

Weltweit Nummer 1 bei Anzahl der angeflogenen LänderDas Flugnetz der Airline hat sich im Laufe der Jahrzehnte auf 128 Länder, 331 Städte und 336 Flughäfen erweitert. Allein 51 Städte und 53 Flughäfen in der Türkei werden regelmäßig angeflogen. Seit dem ersten internationalen Flug nach Athen im Jahr 1947 hat sich das Streckennetz im Ausland auf heute 280 Städte und 283 Flughäfen erweitert.

Damit ist THY die Fluggesellschaft, die weltweit die meisten Länder und internationalen Ziele anfliegt und die meisten Verbindungen zwischen Ländern rund um den Globus anbietet. Turkish Airlines steuerte vor dem Ausbruch des Coronavirus auf den Meilenstein von 80 Millionen Fluggästen zu, bevor dieser das Unternehmen zwang, Flugzeuge am Boden zu lassen und das Jahr 2020 mit nur 28 Millionen Passagieren zu beenden.

Im Vergleich zu ihren weltweiten Konkurrenten stand THY dennoch relativ gut da. Im Jahr 2021 wurden schon wieder rund 44,8 Millionen Passagiere befördert, da sich die Reisebranche von den Folgen der Pandemie erholt hat.

Fluggesellschaft hat sich in Krise von Konkurrenz abgekoppeltIn der fast hundertjährigen Geschichte von Turkish Airlines hat es viele Höhen und Tiefen gegeben. Der Vorstandsvorsitzende Ahmet Bolat ist aber überzeugt, dass die Fluggesellschaft heute als eine „Fluggesellschaft, die sich in der Krise von ihren Konkurrenten abhebt“ und „ein Beispiel im Kampf gegen die Krise“ in Erscheinung tritt. „Die nachhaltige Verbesserung, die wir erreicht haben, indem wir die Krise in eine Chance verwandelt haben, hat sich im ersten Quartal 2022 fortgesetzt“, so der Vorsitzende.

Der Nettogewinn von Turkish Airlines erreichte von Januar bis März 161 Millionen US-Dollar, gegenüber 61 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Damals mussten die Frachtumsätze dem Unternehmen helfen, den starken Rückgang der Passagierzahlen infolge der Pandemie zu überstehen.

Die jüngsten Zahlen bedeuteten jedoch den höchsten Nettogewinn, den Turkish Airlines jemals in einem ersten Quartal erzielt habe, sagte Bolat. Die Gesamteinnahmen hatten auch 2021 bereits 10,7 Mrd. Dollar erreicht. Das seien 81 Prozent des Niveaus von 2019. Die Frachteinnahmen verdoppelten sich hingegen auf vier Mrd. Euro. Die Frachttochter Turkish Cargo ist mittlerweile das fünftgrößte Luftfrachtunternehmen der Welt.

