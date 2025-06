Israel hat das Hilfsschiff Madleen mit Aktivisten an Bord auf dem Weg in den Gazastreifen geentert. Israelische Truppen übernahmen die Kontrolle über das von der pro-palästinensischen Friedensinitiative Freedom Flotilla Coalition (FFC) betriebene Segelschiff. Das Schiff mit seiner zwölfköpfigen Besatzung werde nun zu einem Hafen in Israel geführt, hieß es aus Regierungskreisen. Zuvor hatte die FFC auf ihrem Telegram-Kanal berichtet, dass das israelische Militär das Schiff abgefangen und es geentert habe.

„Die ‚Selfie-Yacht‘ der ‚Prominenten‘ ist sicher auf dem Weg zur Küste Israels. Die Passagiere werden voraussichtlich in ihre Heimatländer zurückkehren", schrieb das israelische Außenministerium auf X. Alle Passagiere seien sicher und unverletzt, hieß es wenig später. Das israelische Militär verbreitete seinerseits ein Propaganda-Video, in dem der Besatzung Sandwiches und Wasser gereicht werden.

Auf dem von der FFC betriebenen Schiff, das die Blockade des Gazastreifens brechen und das Küstengebiet erreichen wollte, befinden sich unter anderem die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und Rima Hassan, eine französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Israel blockiert den Seeweg nach Gaza seit 2007 und schränkt derzeit die Hilfslieferungen für Gaza ein. Hilfsorganisationen sprechen von einer akuten Hungerkrise im Gazastreifen, der seit Oktober 2023 von Israel angegriffen wird.

„Die Besatzung der Freedom Flotilla wurde gegen 2 Uhr morgens von der israelischen Armee in internationalen Gewässern festgenommen", schrieb Hassan auf X. Ein Foto zeigte die Besatzung auf dem Boot sitzend, alle trugen Schwimmwesten und reckten die Hände in die Luft.

Die Madleen transportiert nach Angaben der FFC eine symbolische Menge an Hilfsgütern, darunter Reis und Babynahrung. Im Jahr 2010 hatten israelische Kommandos zehn Menschen getötet, als sie das türkische Hilfsschiff Mavi Marmara enterten, das einen Hilfskonvoi in Richtung Gaza geführt hatte.