Die als Verfassungsrichterin nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf wehrt sich gegen neue Vorwürfe des österreichischen Plagiatssuchers Stefan Weber. Rechtliche Schritte gegen den Kommunikationswissenschaftler seien bereits in Vorbereitung, schrieb der von Brosius-Gersdorf beauftragte Anwalt Gernot Lehr auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Weber hatte in einem 86 Seiten starken Papier, über das zuerst die „Bild“-Zeitung berichtete, den Vorwurf des „Ghostwriting“ erhoben: Brosius-Gersdorfs Ehemann Hubertus Gersdorf soll demnach als heimlicher Autor für die Dissertation der Professorin von 1997 tätig gewesen sein. Dafür gebe es keine „Tatsachengrundlage“, kontert ihr Anwalt.

Weber hatte bereits im Juli mit Blick auf Brosius-Gersdorfs Dissertation Vorwürfe erhoben. Dazu hatte Brosius-Gersdorf bei einer Stuttgarter Kanzlei ein Kurzgutachten beauftragt und veröffentlicht: „Die Prüfung hat ergeben, dass die Vorwürfe unbegründet sind und keine Substanz haben“, erklärten die Rechtsanwälte Michael Quaas und Peter Sieben damals. Nun geht die Auseinandersetzung in die nächste Runde.

Wahl im Juli gescheitert

Brosius-Gersdorf ist von der SPD für das Bundesverfassungsgericht nominiert. Teile der Union haben jedoch Vorbehalte, unter anderem wegen früherer Äußerungen der Juristin zum Abtreibungsrecht und zu Corona-Impfungen. Ihre Wahl – gemeinsam mit zwei weiteren Nominierten für das höchste Gericht – war im Juli im Bundestag kurzfristig abgesagt worden.

In seinem neuen Papier verweist der „Plagiatsjäger“ Weber auf „Textübereinstimmungen“, die die These des Ghostwriting aus seiner Sicht „stark plausibilisieren“. Als „Indizien“ werden unter anderem „gemeinsame Zitierfehler und gemeinsame distinkte Formulierungen“ angeführt. Zudem fänden sich unter den Quellen der Textübereinstimmungen Texte, die Hubertus Gersdorf vor 1997 publiziert habe.

„Keine Tatsachengrundlage“