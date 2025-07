Der Direktor des Caucasus Central Asia Archeology Research Center der Dokuz Eylül University (DEU) in Izmir, Semih Güneri, hat verkündet, man habe Zugang zu neuen archäologischen Artefakten in Göbeklitepe. Diese seien aus Sibirien nach Göbeklitepe im Südosten von Türkiye gebracht worden. Es handele sich dabei um Steinwerkzeuge, die im Druckverfahren hergestellt worden seien, wie „Daily Sabah“ berichtete.

„Wir sehen Produkte der Mikroklingen-Drucktechnik, die von alten nordasiatischen Völkern 30.000 v. Chr., also im frühen Holozän, in der Region des Zagros-Gebirges entwickelt wurde. Diese Technologie wird dann auf die Göbeklitepe-Kultur übertragen. Die gedruckten Mikroklingen, an denen wir arbeiten, sind zwei bis fünf Millimeter groß. Sie sind winzige Schneidegeräte. Es handelt sich um Präzisionswerkzeuge, die für feinste Arbeiten verwendet werden, indem man sie auf Knochenmaterial anordnet. Die Technologie zur Herstellung von Steinwerkzeugen hat sich offensichtlich von Ost nach West über 7000 Kilometer bewegt“, so Güneri.

Historische Stätte zeugt von vielen Neuerungen in der GeschichteIn Göbeklitepe, das mit seiner 12.000 Jahre zurückreichenden Vergangenheit als „Nullpunkt der Geschichte“ und Wiege der Menschheit bezeichnet wird, wurden bei den seit der Entdeckung des Ortes im Jahr 1963 durchgeführten Ausgrabungen zahlreiche bedeutsame Artefakte und Informationen aus der Jungsteinzeit gefunden.

Die Stätte zeugt von vielen historischen Neuerungen, denn in der Jäger- und Sammlerzeit, als Göbeklitepe errichtet wurde, lebten die Menschen in Gruppen von durchschnittlich 40 Personen. Es gab keine Inschriften, keine Räder und nicht einmal Töpferwaren, aber die Menschen von damals kamen zusammen, um einen Tempel zu bauen. Es handelte sich nicht nur um einen Tempel, sondern auch um eine Art Gemeindezentrum, in dem sich die Menschen der damaligen Zeit versammelten. Die Ausgrabungen ergaben auch, dass die Menschen riesige Behausungen aus Kalkstein gebaut hatten. Dies war in der Ära der Jäger und Sammler ein noch nie da gewesenes Ereignis. Göbeklitepe ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt und wird jedes Jahr von Tausenden von Touristen besucht.

