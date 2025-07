Das gemeinsame Koordinierungszentrum für den sicheren Transport des Getreides aus der Ukraine über das Schwarze Meer ist offiziell eröffnet worden. „Die Aufgabe des Zentrums ist es, den sicheren Seetransport von Getreide und ähnlichen Lebensmitteln, die aus der Ukraine exportiert werden sollen, zu gewährleisten“, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie in Istanbul. Demnach nahm das Zentrum bereits am Samstag seine Arbeit auf.

Das Zentrum werde sicherstellen, dass die Schiffe bei der Durchfahrt durch die Meerenge von Istanbul keine Militärladungen transportieren, so Akar. Das Koordinationszentrum werde die Handelsschiffe registrieren und deren Bewegungen unter anderem über Satelliten verfolgen.

Russlands Angriff auf die Ukraine habe die Energie- und Nahrungsmittelkrise verschärft sowie eine neue Flüchtlingswelle ausgelöst, erinnerte Akar. Das belaste insbesondere Staaten aus Afrika und dem Nahen Osten.

„Türkiye ist seiner Verantwortung in der NATO nachgekommen“Akar zufolge arbeiten in dem Zentrum Zivilisten und Militärs mit jeweils fünf Vertretern aus den beteiligten Ländern.

Eine Minenräumung im Schwarzen Meer sei im Moment nicht erforderlich, sagte Akar. Bei Bedarf werde die Planung in einer von den Parteien zu vereinbarenden Weise erfolgen.

Ankara arbeite weiter daran, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland zu etablieren, betonte Akar. „In diesem Prozess ist Türkiye ihrer Verantwortung in der NATO nachgekommen und wird dies auch weiterhin tun.“