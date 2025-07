Nach einer Spendenaktion in Polen will der türkische Drohnenhersteller Baykar der Ukraine eine weitere Drohne schenken. Das verkündete der Organisator der Spendenaktion und Journalist, Slawomir Sierakowski, am Donnerstag auf Twitter. Er teilte zudem ein offizielles Schreiben der Baykar-Geschäftsführung. Sierakowski hatte zuvor eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um der Ukraine eine Bayraktar-TB2-Drohne zu finanzieren.

Laut dem Schreiben des Baykar-Vorstandes wird das Unternehmen die Drohne kostenlos übergeben und die gesammelten Gelder aus Polen an ukrainische Organisationen spenden.

„Wir waren beeindruckt, dass sich hunderttausende von polnischen Bürgern an der (...) Kampagne beteiligt haben. Wir möchten uns mit einer Spende an Ihrer humanitären Solidaritätsbewegung beteiligen“, so das türkische Unternehmen.

Baykar hoffe, dass dieser Schritt dazu beitrage, „das Leben unschuldiger Ukrainer in einer schwierigen Zeit zu retten“, heißt es in dem Brief weiter.

