Rund 100 Tage nach Amtsantritt wird die schwarz-rote Koalition einer Umfrage zufolge von den meisten Bürgern als zerstritten wahrgenommen. Im neuen ZDF-„Politbarometer“ sind nur 32 Prozent der Deutschen der Ansicht, CDU/CSU und SPD würden in der Bundesregierung eher gut zusammenarbeiten. 61 Prozent, - darunter 41 Prozent der Unions- und 47 Prozent der SPD-Anhänger - glauben das nicht.

Anfang Mai, also wenige Tage vor dem Start der neuen Regierung, erwartete noch eine knappe Mehrheit von 51 Prozent eine gute Kooperation innerhalb der Koalition. Am Mittwoch war die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) 100 Tage im Amt.