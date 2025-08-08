Vor etwa zwei Wochen forderten 28 Staaten in einem gemeinsamen Appell ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen in Gaza. Zu den Unterzeichnern gehörten u.a. Frankreich, Italien, Kanada. Weitere EU-Partner schlossen sich der britischen Initiative an, die ein sofortiges Ende des Gaza-Kriegs, die Befreiung der israelischen Geiseln und die Achtung des Völkerrechts verlangte. Deutschland jedoch weigerte sich, den Appell zu unterschreiben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verwies lediglich auf frühere Verurteilungen der Lage. Eine Reaktion, die angesichts der Eskalation kaum als ausreichend gelten kann. Die zögerliche Haltung der Bundesregierung stößt auf wachsendes Unverständnis.

Deutsche Kommentatoren verlieren die Geduld mit dem Partner Israel

In einem aufschlussreichen Beitrag in der „Zeit“ (Printausgabe) von Tina Hildebrandt mit dem Titel: „Warum bleibt die Bundesregierung bei ihrer Israelpolitik?“ diagnostizierte die Autorin ein gesellschaftliches „Unverständnis“ , das weit über die SPD-Anhängerschaft hinausreiche. Gaza habe sich, so Hildebrandt, zu einem zutiefst polarisierenden Thema in Deutschland entwickelt. Ein Thema, das „Familien, die Gesellschaft, Parteien, womöglich auch die Koalition“ entzweien könne. Entscheidender noch: Die traditionelle deutsche „Staatsräson“ in der Israel-Politik finde in der Bevölkerung kaum noch Rückhalt. „In der deutschen Gesellschaft ist die Meinung dazu inzwischen gekippt .“

Während also europäische Partner wie Spanien, Irland oder Norwegen bereits konkrete Schritte wie Waffenembargos oder Sanktionen erwägen, zögert die schwarz-rote Regierung weiter und riskiert damit nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern auch Menschenleben. Die historische Mahnung, die Michail Gorbatschow zugeschrieben wird, gilt hier mehr denn je: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Jeder Tag des Zauderns verlängert das Leid im Gazastreifen und untergräbt Deutschlands moralische Autorität. Deutsche Kommentatoren verlieren zunehmend die Geduld mit dem Vorgehen ihrer Regierung mit Israel. Erst Anfang August machte Daniela Vates im Kölner Stadt-Anzeiger (Printausgabe) darauf aufmerksam, dass „mehr Härte gegen die Regierung Netanjahu der Freundschaft mit Israel keinen Abbruch“ tue. Sie forderte „spürbare Konsequenzen“ und „Sanktionen“ gegen die israelische Regierung, die „das Maß verloren“ habe und sprach von einem „falschen Verständnis von Freundschaft“ der Bundesregierung.

Zudem stellte Martin Klingst in der „Zeit“ die Frage: „Welche Untaten muss Israel im Gazastreifen eigentlich noch verüben, bevor auch Deutschland seine Stimme erhebt und endlich seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt?“ Und: „Das humanitäre Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht setzen dem Recht auf Selbstverteidigung klare Grenzen“ […] „Israels Regierung und Armee aber haben diese rote Linie längst verletzt – und zwar gravierend. Die Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind erdrückend. Selbst Hinweise, die den Verdacht auf einen möglichen Völkermord in Gaza belegen könnten, verdichten sich.“

74 Prozent der Deutschen für mehr Druck der Bundesregierung auf Israel – Kritik der SPD wächst

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen fordert von der Bundesregierung ein entschiedeneres Vorgehen gegenüber Israel, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des „Stern“ befürworten 74 Prozent der Befragten eine härtere Haltung, während nur 22 Prozent dies ablehnen. Besonders ausgeprägt ist diese Forderung bei Wähler der Linken (94 %) und der Grünen (88 %), doch auch in der Anhängerschaft von SPD und Union (jeweils 77 %) gibt es eine klare Mehrheit für einen Kurswechsel.

Wachsende Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung auch aus der Politik

Die Eskalation im Gazastreifen stellt auch die Bundesregierung vor eine Gewissensfrage: Wie lange kann sie Israels Kriegsführung noch ohne Konsequenzen hinnehmen? Die EU-Kommission schlug Ende Juli vor, Israels Teilnahme am Forschungsprogramm Horizon Europe einzuschränken, konkret die Förderung von Start-ups im Rüstungs- und Sicherheitssektor. Doch Berlin blockiert - noch. Allerdings werden die Töne aus der SPD gegenüber dem Koalitionspartner der CDU/CSU in Bezug auf ein härteres Vorgehen gegenüber Israel immer schärfer. So sagte Siemtje Möller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD , ihr Eindruck sei, dass sich die israelische Regierung ohne Druck kaum mehr bewegen lasse. Und: Sollten konkrete Verbesserungen „zeitnah ausbleiben“, müsse das Konsequenzen haben. Denkbar seien etwa Sanktionen gegen rechtsextreme israelische Kabinettsmitglieder oder eine „(Teil-)Aussetzung von Rüstungsexporten“. Aus der CDU zog der Außenpolitiker Norbert Röttgen eine klare Linie: „Wenn sich Israels Politik nicht sehr schnell ändern sollte, wäre auch Deutschland gezwungen, zusammen mit unseren Partnern konkrete Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der Unionspolitiker der „Zeit“ . Die Drohung ist unmissverständlich. Röttgen geht weiter als viele in seiner Partei : Er verknüpft israelisches Handeln explizit mit deutschen und europäischen Werten. „Das bedeutet auch, Projekte und Vereinbarungen auszusetzen, die ausdrücklich das Bekenntnis zu humanitären und völkerrechtlichen Verpflichtungen beinhalten.“ Das wäre ein Paradigmenwechsel: Bisher stand Israels Sicherheit für Deutschland stets über allem, selbst wenn dabei internationales Recht verletzte oder gebrochen wurde.

Über 360 deutsche Künstler fordern Waffenembargo gegen Israel