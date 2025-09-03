WELT
1 Min. Lesezeit
Viele Tote bei Anschlag auf Kundgebung in Pakistan
Die Unruheprovinz Baluchistan wird erneut von Gewalt erschüttert. Mindestens ein Selbstmordattentäter sprengt sich während einer politischen Kundgebung in die Luft.
Viele Tote bei Anschlag auf Kundgebung in Pakistan
Quetta, Pakistan, 02.09.2025 / Foto: Banaras Khan / AFP
3. September 2025

In Pakistan sind bei einem Anschlag auf eine Kundgebung in der Provinz Baluchistan mindestens 13 Menschen getötet worden. Rund 40 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher eines staatlichen Krankenhauses vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Opferzahlen könnten demnach weiter ansteigen. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat.

Der Anschlag ereignete sich in der Provinzhauptstadt Quetta, wo sich Hunderte Menschen zu einer Kundgebung einer führenden Provinzpartei in einem Stadion versammelt hatten. 

Empfohlen

Ein Polizeisprecher sprach von einem Selbstmordanschlag, bei dem mehrere Kilos Sprengstoff verwendet worden seien. Einer der Toten sei ein Polizist. 

In der Provinz Baluchistan, die an den Iran und Afghanistan grenzt, kommt es immer wieder zu Anschlägen durch Separatisten wie die Balochistan Liberation Army (BLA). Sie richten sich vor allem gegen chinesische Infrastrukturprojekte und Sicherheitskräfte. Die Separatistengruppen fordern eine Unabhängigkeit der rohstoffreichen Provinz.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us