In Pakistan sind bei einem Anschlag auf eine Kundgebung in der Provinz Baluchistan mindestens 13 Menschen getötet worden. Rund 40 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher eines staatlichen Krankenhauses vor Ort der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Opferzahlen könnten demnach weiter ansteigen. Bisher bekannte sich niemand zu der Tat.

Der Anschlag ereignete sich in der Provinzhauptstadt Quetta, wo sich Hunderte Menschen zu einer Kundgebung einer führenden Provinzpartei in einem Stadion versammelt hatten.