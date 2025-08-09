WELT
Selenskyj warnt vor Treffen von Trump und Putin vor „Entscheidungen ohne die Ukraine“
Vor dem geplanten Gipfel von Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska warnt Präsident Wolodymyr Selenskyj vor Absprachen zulasten der Ukraine. Trump brachte einen möglichen Gebietstausch ins Gespräch.
vor 9 Stunden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland vor Entscheidungen ohne die Ukraine gewarnt. Jede Entscheidung gegen uns, jede Entscheidung ohne die Ukraine ist auch eine Entscheidung gegen den Frieden", erklärte Selenskyj am Samstag in Onlinediensten. Die Ukrainer würden ihr Land nicht den Besatzern überlassen.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich am kommenden Freitag in Alaska zu Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs treffen. Das mit Spannung erwartete Treffen werde am 15. August in dem Bundesstaat im Nordwesten der USA stattfinden, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Kreml bestätigte das Treffen und lud Trump im Anschluss nach Russland ein. Trump und Putin haben sich seit 2019 nicht mehr persönlich getroffen. 

Zu möglichen Inhalten eines Abkommens zwischen der Ukraine und Russland sagte Trump, dieses könne einen Gebietstausch zwischen beiden Staaten beinhalten. Hierüber werde jedoch später oder morgen" gesprochen. Es ist kompliziert, wirklich nicht einfach, fügte Trump hinzu.  

Kreml-Berater Juri Uschakow hatte zuvor erklärt, bei dem Treffen in der kommenden Woche würden sich die beiden Präsidenten „zweifelsohne auf eine Diskussion über Möglichkeiten für eine langfristige friedliche Lösung der Ukraine-Krise konzentrieren“. 

