Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland vor „Entscheidungen ohne die Ukraine“ gewarnt. „Jede Entscheidung gegen uns, jede Entscheidung ohne die Ukraine ist auch eine Entscheidung gegen den Frieden", erklärte Selenskyj am Samstag in Onlinediensten. Die Ukrainer würden ihr Land „nicht den Besatzern“ überlassen.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich am kommenden Freitag in Alaska zu Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs treffen. Das „mit Spannung erwartete Treffen“ werde am 15. August in dem Bundesstaat im Nordwesten der USA stattfinden, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Kreml bestätigte das Treffen und lud Trump im Anschluss nach Russland ein. Trump und Putin haben sich seit 2019 nicht mehr persönlich getroffen.