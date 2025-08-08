Armenien und Aserbaidschan haben in Washington ein von den USA vermitteltes historisches Friedensabkommen unterzeichnet und damit den jahrzehntelangen Konflikt zwischen den beiden südkaukasischen Staaten offiziell beendet.

Die Vereinbarung kam am Freitag im Rahmen eines Gipfels im Weißen Haus zustande, den US-Präsident Donald Trump ausrichtete. Er sprach von einem „historischen Durchbruch“ und lobte die Vermittlungsarbeit von US-Außenminister Marco Rubio, Sondergesandtem Steve Witkoff sowie weiteren Verantwortlichen. Das Abkommen sieht ein dauerhaftes Ende aller Kampfhandlungen, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen sowie die gegenseitige Anerkennung von Souveränität und territorialer Integrität vor.

Trump kündigte zudem an, Beschränkungen für die militärische Zusammenarbeit mit Aserbaidschan aufzuheben und Investitionen amerikanischer Unternehmen in Energie-, Infrastruktur- und Technologiebereiche beider Länder zu fördern. Ein zentrales Projekt ist der geplante „Trump-Friedens- und Wohlstandskorridor“ durch den Südkaukasus, für den die USA exklusive Entwicklungsrechte erhalten sollen.

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan begrüßten die Einigung als Meilenstein. Aliyev schlug vor, gemeinsam eine Nominierung Trumps für den Friedensnobelpreis einzureichen – ein Vorhaben, das Paschinjan unterstützte.