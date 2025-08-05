Die Abschaffung der Stoffstrombilanz-Verordnung durch Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) ohne Beteiligung des Bundestages wird ein Nachspiel vor dem Bundesverfassungsgericht haben. Die Grünen-Fraktion sieht dadurch die Rechte des Parlaments verletzt und hat deshalb in Karlsruhe ein Organstreitverfahren angestrengt.

Zugleich beantragte sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, die Aufhebung der Verordnung durch Rainer bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug zu setzen.

Verordnung schrieb genaue Buchführung über Nährstoffe vor

Die Verordnung war 2018 eingeführt worden. Größere Höfe mussten danach jährlich eine Bilanz erstellen, wie viel Stickstoff und Phosphor etwa mit Dünger, Futter und Saatgut in den Betrieb hineingingen - und wie viel wieder heraus, etwa mit pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen wie Gülle und Mist.