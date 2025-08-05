POLITIK
2 Min. Lesezeit
Grüne sehen Parlamentsrechte verletzt und gehen nach Karlsruhe
Hat der Landwirtschaftsminister die Rechte des Bundestags verletzt, als er eine Verordnung strich, die Bauern Nährstoffbilanzen vorschrieb? Die Grünen glauben das - und schalten Karlsruhe ein.
Grüne sehen Parlamentsrechte verletzt und gehen nach Karlsruhe
Grüne sehen Parlamentsrechte verletzt und gehen nach Karlsruhe. / Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
5. August 2025

Die Abschaffung der Stoffstrombilanz-Verordnung durch Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) ohne Beteiligung des Bundestages wird ein Nachspiel vor dem Bundesverfassungsgericht haben. Die Grünen-Fraktion sieht dadurch die Rechte des Parlaments verletzt und hat deshalb in Karlsruhe ein Organstreitverfahren angestrengt. 

Zugleich beantragte sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, die Aufhebung der Verordnung durch Rainer bis zur Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug zu setzen.

Verordnung schrieb genaue Buchführung über Nährstoffe vor 

Die Verordnung war 2018 eingeführt worden. Größere Höfe mussten danach jährlich eine Bilanz erstellen, wie viel Stickstoff und Phosphor etwa mit Dünger, Futter und Saatgut in den Betrieb hineingingen - und wie viel wieder heraus, etwa mit pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen wie Gülle und Mist. 

recommended

Bemängelt wurde der bürokratische Aufwand für die Bauern. Laut Rainer führte eine Novelle 2022 dazu, dass dieser noch größer wurde. Union und SPD vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag, diese Bilanz-Pflichten abzuschaffen, was Rainer umgehend umsetzte. Festgeschrieben ist die Verordnung in Paragraf 11a des Düngegesetzes. Dort steht auch, dass sie durch einen Beschluss des Bundestages geändert werden kann.

Grüne wollen Rechte des Parlaments verteidigen

Die Aufhebung der Verordnung durch den Bundesagrarminister ist aus Grünen-Sicht einer solchen Änderung gleichzusetzen. Dass Rainer sie ohne Beteiligung des Bundestages gestrichen habe, sei ein „eklatanter Verstoß gegen die Rechte des Parlaments“, kritisierte der Grünen-Abgeordnete Till Steffen. „Wir machen uns sehr große Sorgen, dass diese Methode, dass man per Dekret regiert, dass man am Parlament vorbei agiert, immer mehr Schule macht.“ 

Der Fall erinnere an das Regieren per Dekret durch Präsident Donald Trump in den USA. „Das Parlament hat verfassungsmäßige Rechte und die werden wir verteidigen“, betonte Steffen. Der Prozessbevollmächtigter der Grünen-Fraktion, Christian Walter, erklärte, „das Beispiel der Stoffbilanz-Verordnung darf keine Schule machen“.

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us