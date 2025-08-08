WELT
Trump zu Gipfel: Putin-Selenskyj-Treffen keine Vorbedingung
US-Präsident Trump stellt für den Gipfel mit Putin nicht die Bedingung auf, dass dieser zuvor Selenskyj trifft. Hinsichtlich seiner Frist zu Strafen gegen Moskaus Handelspartner wird Trump vage.
Trump / AP
vor 15 Stunden

US-Präsident Donald Trump verlangt für eine Zusammenkunft mit Wladimir Putin nicht, dass sich der Kremlchef vorab mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft. Auf eine entsprechende Frage von Journalisten, ob Putin zunächst Selenskyj treffen müsse, sagte Trump: Nein.

Trump und Putin wollen sich voraussichtlich kommende Woche erstmals persönlich zu Gesprächen über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs treffen. Beide Seiten erklärten, die Zeit sei reif für einen solchen Gipfel. Tag und Ort stehen bisher nicht fest.

Was ist mit der Deadline?

Offen ließ der US-Präsident, wie er mit seinem selbst gesetzten Ultimatum an Putin zu Sanktionen gegen Russlands Handelspartner umgeht. Seit dem 29. Juli läuft die 10-Tages-Frist. Bis zum Ablauf soll eine Waffenruhe zwischen Russland und Ukraine erreicht werden. Sonst will Trump Strafen gegen Russlands Handelspartner verhängen - gegen Indien hat er bereits zusätzliche Zölle angekündigt.

Auf die Frage, ob die Deadline immer noch stehe, sagte Trump über Putin: Wir werden sehen, was er zu sagen hat. Es liegt ganz bei ihm.

Die Ukraine und Russland befinden sich seit mehr als drei Jahren im Krieg. Trump hatte immer wieder erklärt, den Krieg rasch beenden zu wollen. Es wäre das erste persönliche Treffen eines amtierenden US-Präsidenten mit Putin seit dem Sommer 2021. Damals traf Trumps demokratischer Vorgänger Joe Biden den Kremlchef in Genf.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
