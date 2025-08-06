WELT
„Höchstwahrscheinlich“: Trump bringt Vance als Präsidentschaftskandidaten ins Spiel
Trump bringt JD Vance als Spitzenkandidaten für 2028 ins Spiel. Seine eigene Rückkehr ins Rennen hält er für „wahrscheinlich nicht“ – schließt sie aber nicht aus.
US-Präsident Donald Trump und Vize-Präsident JD Vance/ Foto: Reuters
vor 11 Stunden

US-Präsident Donald Trump hat Vize-Präsident JD Vance als seinen möglichen Nachfolger für die Präsidentschaftswahl 2028 ins Spiel gebracht. Es sei „höchstwahrscheinlich“, dass er Vance als Präsidentschaftskandidaten der Republikaner unterstützen werde, sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) auf Nachfrage von Journalisten. Immerhin sei Vance Vizepräsident. Frühere Äußerungen Trumps hatten vermuten lassen, dass er selbst eine dritte Amtszeit anstrebe – was laut US-Verfassung verboten ist.

„Es ist noch zu früh, um darüber zu reden, aber er macht ohne Zweifel sehr gute Arbeit. Und er würde zum jetzigen Zeitpunkt bevorzugt werden“, sagte Trump weiter über Vance. Der Präsident brachte zudem die Möglichkeit einer gemeinsamen Kandidatur von Vance und Außenminister Marco Rubio ins Spiel. „Ich denke, dass Marco auch jemand ist, der sich vielleicht in irgendeiner Form mit JD zusammentun könnte“, sagte Trump.

Vance hatte selbst schon einmal über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2028 gesprochen, erklärte jedoch, er wolle sich erst mit Trump absprechen. Bei Präsidentschaftswahlen in den USA präsentieren die Republikaner und die Demokraten in der Regel ein Kandidaten-Duo für das Präsidentenamt und das des stellvertretenden Staatsoberhaupts.

Trump sagte am Dienstag im Sender CNBC, er werde „wahrscheinlich nicht“ versuchen, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. „Ich würde gerne“, fügte er jedoch hinzu. „Ich habe die besten Umfragewerte, die ich je hatte.“

Spekulationen über mögliche Versuche Trumps, die Verfassung auszuhebeln, wurden unter anderem dadurch angeheizt, dass in seinem offiziellen Onlinestore T-Shirts mit den Slogans „Trump 2028“ und „Rewrite the rules“ (Ändert die Regeln) zu erwerben sind.

QUELLE:AFP
