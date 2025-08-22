Die Bundesregierung lädt die Bürger am Wochenende wieder zum Tag der offenen Tür ein. Zehn Ministerinnen und Minister stellen sich dabei laut Ankündigung im Bundespresseamt den Fragen der Gäste. Bei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) soll es dabei am Samstag (10.30 Uhr) zum Beispiel um die Sicherheit in Deutschland gehen.

Besucherinnen und Besucher können sich den Hubschrauber anschauen, mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterwegs ist. Am Sonntag (16.00 Uhr) gibt es im Kanzleramt ein Gespräch mit dem Regierungschef im Kanzleramt. Sein Vize, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht wenig später im Bundespresseamt (17.15 Uhr) Rede und Antwort.