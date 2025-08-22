POLITIK
Politik hautnah – offene Türen bei der Bundesregierung
Den Kanzler aus der Nähe sehen oder einem Minister eine Frage stellen – das geht am Wochenende in Berlin. Und sogar der Kanzler-Hubschrauber steht offen zur Besichtigung.
Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht 2023 beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung vor dem Bundeskanzleramt. / Foto: DPA
vor 11 Stunden

Die Bundesregierung lädt die Bürger am Wochenende wieder zum Tag der offenen Tür ein. Zehn Ministerinnen und Minister stellen sich dabei laut Ankündigung im Bundespresseamt den Fragen der Gäste. Bei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) soll es dabei am Samstag (10.30 Uhr) zum Beispiel um die Sicherheit in Deutschland gehen.

Besucherinnen und Besucher können sich den Hubschrauber anschauen, mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterwegs ist. Am Sonntag (16.00 Uhr) gibt es im Kanzleramt ein Gespräch mit dem Regierungschef im Kanzleramt. Sein Vize, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht wenig später im Bundespresseamt (17.15 Uhr) Rede und Antwort.

Neben den Ministerien präsentieren sich auch andere Behörden und Institutionen. So können Gäste in die Welt der Spionage eintauchen und sich über die weltweite Arbeit des Bundesnachrichtendienstes informieren. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) präsentiert auf dem Gelände des Bundesinnenministeriums ein Spezialfahrzeug und BKK-Beschäftigte demonstrieren in verschiedenen Schutzanzügen ihre Einsatzgebiete. Zum Programm gehören auch Ausstellungen, Kinderveranstaltungen und Musik. 

Den Tag der offenen Tür der Bundesregierung gibt es jährlich. Er soll den Bürgern ermöglichen, sich über die Arbeit der Regierung zu informieren. Regelmäßig nutzen Tausende Menschen diese Gelegenheit.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
