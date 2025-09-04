Ein Auto ist in Berlin-Wedding in eine Menschengruppe gefahren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf den Gehweg und erfasste dort Menschen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Bei dem Unfall soll ein 20 Jahre alter Mann bei Rotlicht über die Ampel gefahren sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wie Polizeisprecher Florian Nath sagte. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von „berauschenden Substanzen“ stand.

Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall drei Kinder leicht und deren Betreuerin schwer verletzt. Der Unfallort liegt demnach an der Seestraße, Ecke Dohnagestell. Zunächst hatte die Polizei von der benachbarten Ecke Nordufer gesprochen.