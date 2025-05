Ungeachtet des fortdauernden Krieges mit Russland hat die Ukraine im Schwarzen Meer zwei Testfahrten für eine Fährverbindung mit Georgien vorgenommen. „Es gab zwei Fahrten, es waren Probefahrten“, sagte Wolodymyr Tschernjewsky von der Betreibergesellschaft Ukrferry am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Fähren fuhren am 18. und am 26. März von Tschornomorsk in der Region Odessa zur georgischen Hafenstadt Batumi, wie die Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine unter Berufung auf einen Vertreter der ukrainischen Bahn berichtete, die an dem Projekt über eine polnische Tochterfirma beteiligt ist.

Die ukrainischen Truppen haben seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 mehrere russische Schiffe im Schwarzen Meer versenkt, während Russland die Infrastruktur russischer Häfen mit Langstreckenraketen und Drohnen angriff.

„Dies ist noch kein regulärer Fährbetrieb, es sind bislang nur Probefahrten, um alle Problembereiche zu ermitteln“, fügte Tschernjewsky hinzu. Es solle festgestellt werden, wie, wann und unter welchen Bedingungen der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden könne. In der kommenden Woche sei eine weitere Probefahrt geplant, sagte er Interfax-Ukraine.

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 war die zivile Schifffahrt von ukrainischen Schwarzmeerhäfen eingestellt worden. Türkiye und die Vereinten Nationen vermittelten eine Einigung zwischen Moskau und Kiew (Istanbuler Getreideabkommen), um ukrainischen Getreidefrachtern die Nutzung südukrainischer Häfen zu ermöglichen. Das im Juli 2023 von Russland nicht weiter verlängerte Abkommen mit der Ukraine ermöglichte den Export von 33 Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer.

Tschernjewsky sagte, eine mögliche Waffenruhe im Schwarzen Meer - die von Kiew und Washington vorangetrieben wird - könne ein „positiver Moment“ sein, um die Fährverbindung mit Georgien wieder aufzunehmen. Georgien liegt im Südosten des Binnenmeeres, zwischen Russland und Türkiye.

Im März hatte die Ukraine mitgeteilt, dass bei einem russischen Raketenangriff auf den Hafen von Odessa vier syrische Zivilisten an Bord eines Segelschiffes getötet und ein Frachtschiff beschädigt worden seien.